Comunicado do Business Wire :Midea

A Cúpula do G20 em Bali apresentou os últimos resultados da construção da ferrovia de alta velocidade (HSR) entre Jacarta e Bandung, a primeira ferrovia de alta velocidade no Sudeste Asiático. Com um comprimento total de 142 km e uma velocidade máxima de projeto de 350 km/h, é um marco para a Indonésia com a entrada na "era ferroviária de alta velocidade". A Midea oferece soluções profissionais de HVAC e serviços mais privados, enviando o "Midea Coolness" para a HSR entre Jakarta e Bandung com 126 ODUs e 705 IDUs do Midea VC Pro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006022/pt/

Midea VC Pro VRFs have been used in Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR), Dubai Expo and many other overseas projects. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O projeto de HVAC é um suporte de equipamento vital à HSR entre Jacarta e Bandung. A ferrovia entre Jacarta e Bandung está localizada na zona climática da floresta tropical da Ilha de Java, sendo influenciada pelo clima equatorial. O operador da HSR precisa de um sistema de ar condicionado central confiável e estável para se adaptar às condições de trabalho de alta temperatura e alta umidade sem tempo de inatividade e manter efetivamente a temperatura constante do espaço de construção da HSR.

Com uma posição de liderança no setor mundial de HVAC, a Midea Building Technologies oferece soluções profissionais de ar condicionado à HSR entre Jacarta e Bandung. A tecnologia de refrigeração líquida de chip multifluido pode refrigerar peças de controle elétrico a tempo, e cerca de 8 graus podem reduzir a temperatura média das peças de controle elétrico, que podem manter uma refrigeração intensa em ambientes de alta temperatura. Em termos de resistência à corrosão, as ODUs VC Pro VRFs ainda podem operar de modo estável sob a corrosão severa do ambiente de poluição salina, ao simular testes experimentais.

Além de enfrentar problemas de uma grande área de construção e alto fluxo populacional na estação da HSR, o Local 4, que a Midea MBT venceu a licitação, contendo seis tipos de construção como edifícios de estações, prédios de apartamentos, etc., é o local mais complexo para a instalação de ar condicionado central para a HSR entre Jacarta e Bandung. Além disto, na Indonésia, a aquisição de materiais de instalação para o projeto foi restringida de várias formas. Todos os aspectos tiveram que ser avaliados no processo de seleção. O plano de projeto do ar condicionado também foi atualizado novamente e aperfeiçoado várias vezes. Finalmente, a qualidade e eficiência otimizadas do projeto de instalação de HVAC foram obtidas com a combinação de design multitipo e forma de multidisposições.

Os VRFs Midea VC Pro também foram utilizados na Dubai Expo e em muitos outros projetos no exterior. Agora, a Midea Building Technologies localizou suas redes de vendas e serviços no mercado internacional, formando um layout abrangente desde a tecnologia central e produtos originais até soluções personalizadas diferenciadas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006022/pt/

Contato

Lori Luo +86 13512784739 luory17@midea.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags