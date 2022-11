Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., uma defensora global da sustentabilidade, tem orgulho de anunciar que o Forest of Hope - um documentário patrocinado pela empresa para destacar a luta para salvar as florestas e contar a história da conservação e do empoderamento das mulheres - foi oficialmente selecionado para quatro festivais de cinema.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006132/pt/

(Credit: Mary Kay Inc.)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Forest of Hope foi escrito, dirigido e produzido por uma equipe só de mulheres e apresentado no La Femme International Film Festival, um festival de cinema de estreia que celebra, apoia e promove a criação de conteúdo por mulheres produtoras, escritoras e diretoras do mundo inteiro. Também foi selecionado para o North Dakota Environmental Rights Film Festival, Hot Springs International Women's Film Festival e Green Film Festival.

A Mary Kay atua como produtora executiva do curta em parceria com a The Nature Conservancy para destacar a história de Angélica, líder das Mulheres Unidas pela Conservação da Laguna de Sanchez, um grupo de mulheres empreendedoras no combate aos desafios ambientais nos arredores da cidade de Monterrei.

O Forest of Hope leva os espectadores um pequeno vilarejo montanhoso, perto da cidade de Monterrei e cercada pelo Parque Nacional Cumbres, uma reserva natural conhecida como "Os Pulmões da Região". É um local onde os incêndios e o corte inequívoco destruíram mais de 30% da floresta e que está sujeito a outros desafios ecológicos, como furacões, inundações e problemas de abastecimento de água.

Outros problemas comuns que a área enfrenta são o forte escoamento de águas pluviais que afeta a infraestrutura urbana, o gado local e os cidadãos da comunidade. Com todos esses contratempos naturais, este grupo de mulheres se dedicou a restaurar a cobertura da vegetação e produzir espécies de árvores nativas em viveiros de plantas para manter a resiliência ambiental da área.

A plantação de árvores e o reflorestamento são soluções comprovadas para combater as mudanças climáticas, melhorar a qualidade e quantidade da água, a saúde da biodiversidade e a saúde humana. Até o momento, a Mary Kay já plantou mais de 1,2 milhão de árvores no mundo inteiro. O trabalho de conservação com árvores da Mary Kay é mensurável e cria um impacto duradouro.

O relatório mais recente da Mary Kay sobre árvores descreve os três benefícios cumulativos para o plantio de árvores por meio de um trabalho realizado em parceria com a Arbor Day Foundation:

-- Carbono: plantar, proteger e manejar as árvores absorve o carbono. À medida que as árvores crescem, o carbono é removido da atmosfera em troncos, raízes e galhos. Toneladas métricas de CO2 sequestradas até o momento: 1.115.522

-- Água: as árvores e florestas desempenham um papel vital na qualidade e quantidade de água. Árvores e florestas saudáveis reduzem a erosão do solo, filtram as águas pluviais e irrigação agrícola, melhoram a infiltração da chuva e reduzem o escoamento superficial Galões evitaram o escoamento de água: 138.014.028 (igual a 1.568.341 pessoas com água limpa)

-- Ar: as árvores produzem o oxigênio que respiramos. Além disso, as árvores removem a poluição do ar ao abaixar a temperatura do ar, liberar água na atmosfera e filtrar partículas. Toneladas de poluentes do ar removidas: 6.123

Para ler mais sobre o compromisso da Mary Kay com a sustentabilidade, acesse marykayglobal.com/sustainability e faça download da estratégia global de sustentabilidade da Mary Kay: Enriquecendo Vidas Hoje para um Amanhã Sustentável.

Sobre a The Nature Conservancy

The Nature Conservancy é uma organização internacional de conservação dedicada a preservar terras e águas, das quais toda a vida depende. Orientados pela ciência, criamos soluções inovadoras e práticas para os desafios mais difíceis do mundo para que a natureza e as pessoas possam prosperar em conjunto. Estamos enfrentando as mudanças climáticas, conservando terras, águas e oceanos em uma escala sem precedentes, fornecendo alimentos e água de modo sustentável e ajudando a tornar as cidades mais sustentáveis. Ao trabalhar em 79 países e territórios, usamos uma abordagem de cooperação que envolve comunidades locais, governos, setor privado e outras parcerias. Para saber mais, acessewww.nature.org ou siga @nature_press no Twitter.

Sobre a Mary Kay

Mary Kay Ash, uma das pioneiras originais em romper barreiras, fundou a sua sonhada empresa de beleza em 1963 com um objetivo: enriquecer as vidas das mulheres. Esse sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento do empreendedorismo, a Mary Kay assumiu o compromisso de capacitar mulheres em sua jornada por meio da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de cuidados com a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias inovadores. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com empresas do mundo inteiro com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn, ou siga-nos no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006132/pt/

Contato

Mary Kay Inc. Comunicações Corporativas marykay.com/newsroom 972.687.5332 ou media@mkcorp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags