Comunicado do Business Wire :Lavoro

A Lavoro, maior varejista de insumos agrícolas do Brasil, anunciou hoje que irá organizar seu dia do investidor e do analista na quinta-feira, 17 de novembro de 2022. O evento será realizado no Itaú BBA Eventos, Av. Faria Lima, 3.400, na cidade de São Paulo, das 13h30 às 16h45 (BRT), aproximadamente.

A alta administração da Lavoro irá apresentar sua estratégia de crescimento a longo prazo e perspectivas financeiras bem como discutir a combinação de negócios proposta com a TPB Acquisition Corporation I (Nasdaq: TPBA), seguida por uma sessão de perguntas e respostas ao vivo.

Os participantes presenciais serão bem-vindos a se unir à alta administração para um coquetel de recepção. Aos interessados em participar do evento pessoalmente, pedimos que entrem em contato com ir@lavoroagro.com para receber um convite.

Um webcast de vídeo ao vivo terá início por volta das 14h (BRT) e irá incluir acesso a uma sessão de perguntas e respostas baseada em bate-papo. Para acessar o webcast ao vivo, inscreva-se pelo menos 15 minutos antes do evento em https://ir.lavoroagro.com/rsvp/. Para obter informações adicionais e materiais de apresentação mais recentes da Lavoro, acesse o site do investidor da Lavoro em https://ir.lavoroagro.com/.

Sobre a Lavoro

A Lavoro é a maior varejista de insumos agrícolas do Brasil e líder no fornecimento de insumos biológicos agrícolas. Mediante um portfólio completo, a Lavoro capacita os agricultores a adotar tecnologias inovadoras e aumentar a produtividade. Fundada em 2017, a Lavoro tem uma ampla presença geográfica, com operações de distribuição no Brasil e na Colômbia, além de uma empresa emergente de comercialização de insumos agrícolas no Uruguai. Os 878 representantes técnicos de vendas da Lavoro se reuniram com mais de 53.000 clientes em fazendas e em 193 locais de varejo várias vezes ao ano para ajudá-los a planejar, comprar os insumos certos e gerenciar suas operações agrícolas a fim de otimizar os resultados. Saiba mais sobre Lavoro em www.lavoroagro.com.br.

Sobre The Production Board

Fundada por David Friedberg, The Production Board é uma empresa de fusão de riscos e holding de investimentos estabelecida para solucionar os problemas mais fundamentais que afetam nosso planeta, reinventando sistemas mundiais de produção em alimentos, agricultura, biofabricação, saúde humana e as ciências da vida mais amplas. A TPB cria negócios com base em descobertas científicas emergentes, parcerias com talento excepcional e fornece a eles o capital, infraestrutura e informações de mercado necessários para oferecer melhorias significativas no custo, energia, tempo ou pegada de carbono dos sistemas convencionais. A TPB é respaldada pelos principais investidores estratégicos e financeiros, incluindo Alphabet, Allen & Company LLC, Cascade, bem como fundos e contas administrados pela BlackRock, Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Foxhaven Asset Management e Arrowmark Partners. Saiba mais sobre nosso trabalho em www.tpb.co.

