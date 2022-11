Comunicado do Business Wire :Huawei

A diretora-geral adjunta de Educação da UNESCO, Stefania Giannini, disse que as tecnologias digitais, voltadas para a inclusão e a igualdade, podem transformar o futuro dos sistemas de ensino e aprendizagem.

Watch Huawei's interview with Stefania Giannini here: https://www.huawei.com/en/media-center/multimedia/videos/2022/transform-talk-education-is-key (Photo: Business Wire)

"É fundamental aproveitar a tecnologia e mudar os modelos de educação", afirmou Giannini ao discursar em um evento paralelo sobre o projeto "Escolas Abertas para Todos" da UNESCO-Huawei durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP27), realizada no Egito.

Giannini explicou que o projeto conjunto "pode ajudar os países a repensar e criar uma nova geração de escolas e estudantes", à medida que a juventude enfrenta cada vez mais os desafios e riscos causados pelas mudanças climáticas.

O evento, dedicado a uma parceria desenvolvida pelo setor de Educação da UNESCO com a Huawei e os Ministérios da Educação do Egito, Etiópia e Gana, também apresentou resultados preliminares das escolas abertas nos três países africanos.

"O objetivo de não deixar ninguém para trás no mundo digital, permitir equidade e qualidade na educação é um dos quatro domínios focados na iniciativa de inclusão digital Huawei TECH4ALL", disse Catherine Du, chefe do programa TECH4ALL da Huawei.

Ela acrescentou: "Além disso, acreditamos que as TIC são um facilitador essencial para um mundo mais verde, com abordagens como redução de emissão de carbono, energia renovável, economia circular e conservação da natureza com tecnologia".

Trabalhando com mais de 20 parcerias diferentes, o programa educacional da TECH4ALL ajudou a conectar escolas, promovendo habilidades digitais e apoiando o currículo STEAM para estudantes e docentes do K12 em mais de 400 instituições de ensino do mundo inteiro, bem como pessoas jovens e idosas sem emprego.

Sobre o valor do projeto UNESCO-Huawei, Reda Hegazy, ministro da Educação e Educação Técnica do Egito, comentou que ele "está intimamente alinhado com a orientação geral das necessidades e questões do estado egípcio".

Desde 2021, o Ministério da Educação e Educação Técnica do Egito, em cooperação com a UNESCO e a Huawei, organizou várias reuniões para preparar e analisar documentos do projeto.

"Gostaria de enfatizar a necessidade crucial de esforços colaborativos entre todas as partes interessadas para garantir não apenas o acesso igualitário aos recursos educacionais, mas também para cumprir as obrigações sociais com os alunos e as alunas", disse Hegazy.

Somente no Egito, o projeto conjunto UNESCO-Huawei visa capacitar 950 mil pessoas nos campos da docência, diretoria e supervisão para integrar mais efetivamente as TIC em sua prática diária. Em última instância, espera-se que 23 milhões de estudantes do nível de educação básica no país se beneficiem de uma experiência de aprendizagem digital melhor e mais equitativa.

A Huawei opera na África há mais de 20 anos, ajudando a conectar mais de 1 bilhão de pessoas em mais de 50 nações africanas, como parte do compromisso abrangente da empresa de ajudar a reduzir a divisão digital e enriquecer a vida de todo mundo.

