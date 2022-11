Comunicado do Business Wire :Esri

Eventos climáticos extremos ligados às alterações climáticas ameaçam cada vez mais a segurança do abastecimento de alimentos e água no mundo inteiro. A África, que se depara atualmente com a baixa produção agrícola e solos altamente degradados, é desproporcionalmente afetada. Para ajudar a apoiar as organizações governamentais e sem fins lucrativos no continente a enfrentar esses desafios, a Esri, líder global em inteligência de localização, colaborou com a Microsoft em uma iniciativa de desenvolvimento agrícola sustentável na África. Juntas, a Esri e a Microsoft, criarão e lançarão soluções de tecnologia, que possibilitarão às organizações africanas a executar o mapeamento do tipo de cultura em escala para melhorar a gestão da produção agrícola.

"A Microsoft e a Esri têm uma longa história de trabalhar juntas, incluindo uma iniciativa recente para criar mapas globais de cobertura do solo através do Planetary Computer Program, que apresenta um catálogo de dados ambientais globais do ArcGIS Living Atlas of the World da Esri", disse Richard Budden, vice-gerente geral da Esri para o Oriente Médio, África e Ásia Central. "Estamos entusiasmados em estender agora essa colaboração para apoiar o desenvolvimento da agricultura sustentável na África."

Em todo o continente africano, existe uma necessidade urgente de melhorar a produtividade agrícola. Um maior entendimento do cenário agrícola atual, o monitoramento de perto das condições das culturas ao longo da estação de crescimento e a mitigação dos impactos das mudanças climáticas contribuirão para uma melhor produção e segurança alimentar. Os padrões e a saúde das colheitas podem ser identificados, extraídos e monitorados sazonalmente com a combinação dos recursos de inteligência artificial geoespacial (GeoAI) da Esri, imagens de satélite, assim como a infraestrutura da Microsoft e dispositivos de IA.

Ter dados relacionados ao uso de água, fertilizantes e sementes acessíveis no momento certo possibilitará práticas agrícolas mais sustentáveis e melhorar as previsões de rendimento das culturas. As principais partes interessadas podem obter informações a partir dos dados por meio de visualizações intuitivas, aplicativos e painéis para tomar decisões de negócios e políticas mais bem-informadas.

Para capacitar as agências governamentais na África com ferramentas geoespaciais em apoio ao desenvolvimento da agricultura sustentável, a Esri lançou recentemente o Geospatial Program for Agriculture in Africa. A empresa está participando da 27a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27) em Sharm El Sheikh, Egito. No estande da Microsoft, que foi feito de materiais recicláveis, a Esri demonstrará como o GIS é fundamental para se alcançar o desenvolvimento agrícola sustentável na África.

Para saber mais sobre como a inteligência de localização pode promover o monitoramento global de terras e solos, visite esri.com/en-us/c/product/arcgis-for-microsoft-planetary-computer.

