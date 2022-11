Comunicado do Business Wire :Empire Southwest

A empresa com sede no Arizona, Empire Southwest ("Empire"), o revendedor da Caterpillar (Cat) que atende o território do Arizona e a parte sudoeste da Califórnia, concordaram em adquirir a Cashman Equipment ("Cashman") com sede em Nevada, o revendedor da Caterpillar que atende a área de serviço de Nevada e partes do leste da Califórnia.

A Empire e a Cashman são revendedores Caterpillar de terceira geração, de propriedade familiar. Eles compartilham histórias ricas e semelhantes, culturas corporativas orientadas por valores e fortes reputações por serviços excepcionais ao cliente e à comunidade. A Empire, que foi fundada em 1950, opera 22 locais da concessionária; a Cashman, fundada em 1931, opera 7 locais. Juntas, a concessionária combinada estará posicionada para oferecer serviços e soluções ainda mais eficazes para clientes nos setores de construção, mineração, energia, agrícola e industrial, assim como recursos expandidos para atender a uma das áreas de crescimento mais rápido do país.

Jeff Whiteman, presidente e diretor executivo (CEO) da Empire, disse: "Temos um tremendo respeito e admiração por MaryKaye Cashman e sua equipe. A Cashman é uma concessionária de alto desempenho que há gerações se dedica aos seus funcionários, clientes e comunidades. Estamos honrados e lisonjeados pela confiança depositada pela MaryKaye e Caterpillar. Como a Empire, a empresa Cashman está cheia de homens e mulheres incríveis que estão comprometidos a melhorar as coisas. Estou confiante de que a nova equipe combinada levará os negócios em ambos os territórios de serviço a novos níveis de sucesso do cliente, tirando proveito dos pontos fortes com liderança no setor de ambas as concessionárias."

MaryKaye Cashman, proprietária, diretora executiva (CEO) e presidente do conselho administrativo da Cashman Equipment, disse: "Desde que assumi o controle da empresa em 1995, dediquei minha vida à Cashman Equipment e à nossa equipe fantástica, que fez um trabalho excepcional apoiando nossos clientes e me apoiando em meu novo e exclusivo papel como chefe de uma concessionária Caterpillar. Há muito tempo, a Empire tem uma reputação de excelência entre os revendedores Caterpillar e, enquanto persigo um novo capítulo em minha vida, é uma excelente oportunidade para as nossas equipes unirem forças. Eu conheço a família Whiteman há décadas e aprecio não só o que sua empresa faz, mas como a construíram - com honestidade, respeito e integridade, e com funcionários e clientes sempre no centro. Nossas culturas e valores compartilham muitos pontos em comum, e sei que os membros de nossa equipe prosperarão neste novo negócio combinado que proporcionará ainda mais aos clientes e comunidades que atendemos".

A transação está prevista para ser concluída em dezembro de 2022. A empresa combinada será dirigida pelo atual diretor executivo (CEO) da Empire, Jeff Whiteman, e continuará a oferecer suporte excepcional aos seus clientes, enquanto se concentra no crescimento dos negócios e em atrair grandes pessoas em uma das regiões que mais crescem no país. Todos os funcionários da Cashman e Empire serão importantes para o sucesso contínuo da empresa combinada.

Sobre a Empire Southwest

A Empire Southwest é uma revendedora Cat® autorizada para equipamentos pesados e sistemas de energia em todo o Arizona e sudeste da Califórnia. Além disso, a Empire é fornecedora de produtos solares comerciais de Nível 1 e microrredes, um revendedor autorizado de equipamentos AGCO que representa a Fendt e a Massey Ferguson, um revendedor autorizado da Trimble por meio da SITECH Southwest e um distribuidor de primeira linha da Mantenedor, Trail King e outras marcas com liderança no setor de caminhões e reboques. A empresa familiar de terceira geração foi fundada em 1950 e tem mais de 2.300 funcionários em 22 locais. Saiba mais sobre os produtos, serviços, parcerias e carreiras da Empire em empirecat.com.

Sobre a Cashman Equipment

Fundada em 1931 por James "Big Jim" Cashman, a Cashman Equipment é uma das revendedoras de equipamento Caterpillar mais bem avaliadas na América do Norte. A Cashman é uma concessionária de serviço completo que fornece equipamentos novos e usados para venda e aluguel, assim como peças e serviços de alta qualidade para empresas de construção, pavimentação, mineração, motores de caminhões, tecnologia e sistemas de energia em Nevada e nas serras orientais. Para mais informações, acesse cashmanequipment.com.

