Comunicado do Business Wire :Carnegie Learning

Carnegie Learning, líder em inteligência artificial para educação K-12 e avaliação formativa, anunciou hoje que adquiriu o currículo MUSE Virtual School. A Carnegie Learning planeja integrar o currículo em seu atual software premiado com inteligência artificial, ao mesmo tempo em que o usa como um bloco de construção para soluções futuras em realidade aumentada e metaverso.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005212/pt/

Suzy Amis Cameron & James Cameron, founders of MUSE Global School (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MUSE Virtual é uma plataforma de aprendizado on-line inovadora e voltada para o meio ambiente, fundada por Suzy Amis Cameron e James Cameron. O MUSE Virtual oferece um currículo único e envolvente, baseado na paixão, infundindo os principais acadêmicos com o aprendizado não tradicional. Ele oferece soluções em cinco pilares educacionais principais: aprendizagem baseada em paixão, conteúdo acadêmico, sustentabilidade, comunicação e autoeficácia, e incorpora uma abordagem de aprendizado alternativa de última geração, baseada na ciência, que também nutre a consciência ambiental.

De acordo com o CEO da Carnegie Learning, Barry Malkin, a aquisição do currículo MUSE Virtual é um passo crítico na entrega de materiais instrucionais de alta qualidade em um mundo cada vez mais virtual. "Na economia global de hoje, é mais importante do que nunca que os alunos - independentemente de sua localização - tenham acesso contínuo aos melhores produtos educacionais.O currículo do MUSE Virtual oferece uma abordagem inovadora ao aprendizado e fortalecerá nossa capacidade de expandircontinuamente os limites da educação. Com experiência em matemática, alfabetização e idiomas mundiais, o currículo MUSE traz uma profundidade adicional ao nosso portfólio, que é diferente de qualquer outra empresa em nosso setor".

A Carnegie Learning também nomeou Suzy Amis Cameron para seu Conselho de administração. Amis Cameron, uma notável líder ambiental, autora, pioneira nos negócios e mãe de cinco filhos, trará seu profundo compromisso com a educação e o meio ambiente para o Conselho da Carnegie, ajudando a empresa a desenvolver conteúdo e currículo que se conectem mais intimamente com as paixões dos alunos e interesses.

A sra. Amis Cameron afirmou: "A Carnegie Learning compartilha meu senso de urgência e responsabilidade para melhorar o mundo para nossos filhos. Os programas, práticas e princípios da empresa orientam o aprendizado de maneiras que abordam toda a criança. A Carnegie Learning também está comprometida em educar as crianças para resolver os desafios mais prementes do nosso planeta. Juntos, estou confiante de que podemos transformar a educação K-12".

O cineasta, explorador e inovador de tecnologia de renome mundial James Cameron também fará parceria com a Carnegie Learning no desenvolvimento de produtos e serviços educacionais NextGen que alavancam sua compreensão do poder da aprendizagem experiencial baseada em histórias e habilitada por tecnologia para se conectar com os alunos de novas maneiras.

"A tecnologia não é apenas aumentar a educação", afirmou Cameron. "Trata-se de reinventá-lo, criando novas oportunidades para avaliação e intervenção em tempo real, material didático hiperpersonalizado, colaboração criativa e muito mais. Estou ansioso para apoiar a Carnegie Learning no aproveitamento do poder da tecnologia para criar experiências que envolvem as crianças e aceleram a aprendizagem".

SOBRE A CARNEGIE LEARNING, INC.

Carnegie Learning é uma fornecedora líder de tecnologia educacional K-12, currículo e soluções de aprendizado profissional. Com as ofertas da mais alta qualidade para K-12 em matemática, alfabetização, idiomas mundiais, aprendizagem profissional, tutoria de alta dosagem e muito mais, a Carnegie Learning está mudando a maneira como pensamos sobre o aprendizado e criando resultados poderosos para professores e alunos. Nascida a partir de mais de 30 anos de pesquisa científica na Carnegie Mellon University, a empresa se tornou uma líder reconhecida nacionalmente por sua capacidade de aproveitar o poder dos dados para melhorar o desempenho dos alunos. Os mais de 700 funcionários da empresa nos EUA e no Canadá - a maioria ex-professores - são apaixonados por fazer parcerias com educadores na implementação de estratégias instrucionais eficazes e centradas no aluno e apoiá-los em sala de aula. Para obter mais informações, visite carnegielearning.com e siga-nos no LinkedIn, Twitter e Instagram.

SOBRE A MUSE VIRTUAL

MUSE Virtual é um programa de aprendizagem online inspirado na internacionalmente aclamada MUSE Global School em Calabasas, Califórnia. Fundada em 2006 por Suzy Amis Cameron, sua irmã Rebecca Amis e James Cameron, sua missão é inspirar e preparar jovens para viver conscientemente consigo mesmos, um ao outro e ao planeta. Criado em resposta à pandemia da COVID-19, a MUSE Virtual é uma comunidade na qual os alunos são capacitados para se tornarem campeões globais e futuros líderes por meio da abordagem de educação dos cinco pilares do MUSE.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005212/pt/

Contato

CONTATO COM A MÍDIA: Eden Bloss Carnegie Learning 336-706-1372 ebloss@carnegielearning.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags