Comunicado do Business Wire :AGCO Corporation

A AGCO Corporation, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO), fabricante e distribuidora mundial de maquinário agrícola e tecnologia de agricultura de precisão, anuncia que três grandes marcas levaram para casa prêmios importantes na semana passada da SIMA em Paris, França e da EIMA em Bolonha, Itália.

"Os prêmios que ganhamos na SIMA e na EIMA em novembro reconhecem como estamos inovando para satisfazer as necessidades dos agricultores em nossas marcas. A inovação que prioriza o agricultor é essencial para oferecer soluções agrícolas inteligentes com liderança no setor e que alimentam nossa população em crescimento", disse Eric Hansotia, Presidente do Conselho, Presidente e Diretor Executivo da AGCO Corporation.

As soluções com liderança no setor da AGCO receberam os seguintes prêmios:

-- Máquina Agrícola 2023: Fendt 700 Vario Gen7 (SIMA)

-- Trator do Ano 2023: Fendt 728 Vario (EIMA)

-- Máquina Agrícola 2023: Massey Ferguson 5S (SIMA)

-- Prêmio do Júri para Máquina Agrícola 2023: Valtra Q Series (SIMA)

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente mediante seu portfólio diferenciado de marcas, incluindo as principais marcas como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®. Impulsionada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de modo sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO teve vendas líquidas de cerca de US$ 11,1 bilhões em 2021. Para mais informação, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Acesse nosso site em www.agcocorp.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

https://www.businesswire.com/news/home/20221115006083/pt/

Contato

Contato de mídia: Aryn Drawdy, AGCO | Aryn.Drawdy@AGCOCorp.com | +1 770-232-8237

