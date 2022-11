Colisão entre aviões da 2ª Guerra deixa seis mortos nos EUA

Bombardeiro da Boeing e caça usados pelas forças americanas na Segunda Guerra se chocaram no ar durante um show aéreo em Dallas. Milhares assistiam, mas nenhum espectador ficou ferido. Autoridades investigam causa.Seis pessoas morreram após dois aviões da Segunda Guerra Mundial colidirem no ar durante uma apresentação no Texas, Estados Unidos, e despencaram no solo diante de uma multidão de espectadores, informaram autoridades neste domingo (13/11). "Segundo nosso médico legista do condado de Dallas, houve um total de seis mortes no incidente do show aéreo Wings Over Dallas de ontem", escreveu o juiz local Clay Jenkins no Twitter. Não houve feridos entre os mais de 4 mil espectadores, e os nomes das vítimas não foram divulgados. "As autoridades continuarão trabalhando hoje na investigações e na identificação dos mortos", acrescentou Jenkins. "Por favor, orem por suas famílias e todos os envolvidos." O acidente de sábado envolveu um avião bombardeiro da Boeing, o B-17 Flying Fortress, e um caça menor da Bell Aircraft, o Bell P-63 Kingcobra, informou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA. Eles voavam como parte de um show aéreo comemorativo da Segunda Guerra, o Wings Over Dallas, realizado no Aeroporto Executivo de Dallas. O presidente da Commemorative Air Force (CAF), organização dedicada à preservação de aeronaves de combate da Segunda Guerra, Hank Coates, disse que o B-17, de quatro motores, normalmente tem uma tripulação de quatro a cinco pessoas. Já o P-63 é um caça tripulado por um único piloto, mas Coates não disse quantas pessoas estavam a bordo dele no momento do acidente. Um porta-voz da CAF, que organiza o show aéreo em Dallas, disse ao jornal Fort Worth Star-Telegram que o motivo do acidente ainda não está claro. Autoridades do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) americano iniciaram uma investigação neste domingo. Vídeos compartilhados em redes sociais mostraram as duas aeronaves colidindo entre si e depois despencando no chão, sendo engolidas por uma bola de fogo e uma nuvem de fumaça negra. O acidente espalhou destroços dos aviões pelo aeroporto, bem como em um shopping center e uma rodovia próxima, que ficou fechada por horas. O prefeito de Dallas, Eric Johnson, chamou o incidente de "uma tragédia terrível", acrescentando que os vídeos "são de partir o coração". Desastres em show aéreos No passado, desastres fatais em shows aéreos nos Estados Unidos aconteceram tanto por falhas mecânicas como por erros cometidos pelo piloto. Em 2011, onze pessoas morreram e 74 ficaram feridas em um show aéreo em Reno, Nevada, depois que um P-51 Mustang atingiu espectadores após uma falha mecânica. Em 2019, um bombardeiro B-17 caiu em Hartford, Connecticut, matando sete pessoas. O NTSB concluiu que o acidente foi causado por um erro do piloto e por manutenção inadequada. ek (Reuters, AFP)