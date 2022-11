China e Austrália iniciam retomada das relações com reunião de líderes do G20

Após anos de relações gélidas, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese e o presidente chinês Xi Jinping tentaram relançar sua cooperação nesta terça-feira (15) na cúpula do G20 na Indonésia com a primeira reunião de líderes em anos.

Xi conversou brevemente com o ex-primeiro-ministro Scott Morrison durante a cúpula do G20 de 2019 no Japão, mas os dois países não realizam uma reunião formal de alto nível há cinco anos.

O líder chinês reconheceu "dificuldades" entre os dois países e disse que ambos devem "melhorar, manter e desenvolver" as relações pelo "interesse fundamental dos dois povos".

Após a reunião, Albanese elogiou no Twitter uma "discussão positiva e construtiva". "Vamos cooperar quando pudermos, discordar quando for necessário e seguir nossos interesses nacionais", disse ele.

A China se irritou com a disposição da Austrália de legislar contra operações de influência estrangeira, banir equipamentos Huawei de sua rede de telecomunicações e pedir uma investigação independente sobre a origem da pandemia.

Em resposta, Pequim sancionou alguns produtos australianos, como carvão e vinho. As tensões começaram a diminuir com a chegada ao poder este ano do trabalhista Albanese.

