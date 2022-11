China: carro Tesla mata dois em acidente; dono culpa piloto automático

Um acidente com um carro da Tesla deixou duas pessoas mortas e três feridas. O caso aconteceu na China, maior mercado automotivo do mundo e segundo maior da montadora.

Imagens mostrando o veículo em disparada começaram a circular nas redes sociais nesse domingo, 13. O caso teria acontecido em 5 de novembro.

who could've thought that tesla would take this video down? totally not me! https://t.co/JtD1Ps5feb pic.twitter.com/mRm7NamVba





Nos vídeos, é possível ver o carro saindo da pista para estacionar. Em vez de parar, no entanto, o veículo, ainda com as luzes de freio acesas, começa a acelerar. Ele sai em alta velocidade e câmeras de segurança ao longo do trajeto captam diversas colisões.

O carro para somente após bater em um prédio. Antes disso, ele atingiu pelo menos sete veículos em cerca de dois quilômetros.

Um dos veículos atingidos foi uma motocicleta e piloto que estava nela morreu. A outra vítima foi uma estudante que estava a pé. Mais três pessoas, incluindo outro motociclista e o condutor de um caminhão de pequeno porte, que foi totalmente destruído, ficaram feridas.

A polícia chinesa está apurando o acidente e deve contratar uma agência independente para ajudar na investigação. A Tesla disse que está cooperando com as autoridades.

O dono do veículo, que sobreviveu ao acidente, culpou o sistema de piloto automático da Tesla pelas colisões. Familiares dele disseram que ele tentou, sem sucesso, acionar os freios do carro.



Usuários criticam piloto automático da Tesla

Não é a primeira vez que o software de veículos da Tesla é acusado de falhas graves, inclusive levando a mortes. A empresa vende seus carros com o sistema Autopilot, que auxilia em funções como baliza e manutenção da velocidade de cruzeiro em estradas, e oferece como opcional o FSD, que fornece direção autônoma.

Segundo a montadora, o FSD ainda está em testes e é um sistema de piloto automático nível 2, o que indica que ele trabalha sozinho, mas deve haver alguém no banco do motorista a todos os momentos para tomar o controle do carro, se necessário. Nas definições conceituais da tecnologia, ela tem cinco níveis, e apenas o último - que ainda não está disponível em nenhum automóvel comercial - permite o deslocamento sem condutor.

Em outubro deste ano, um relatório divulgado pelo governo dos Estados Unidos concluiu que, de 11 acidentes fatais com carros autônomos nos quatro meses anteriores, dez eram modelos da Tesla. Segundo a Ford, fabricante do 11º veículo, após investigação, foi descoberto que o automóvel na verdade não tinha sistema de piloto automático.

No mesmo país, em agosto, um levantamento mostrou 11 acidentes em que carros da Tesla com o Autopilot colidiram com veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas policiais. Os casos acontecem desde 2018.

Em 2021, durante a Feira do Automóvel de Xangai, na China, uma mulher subiu em um carro da Tesla em exposição com uma camiseta onde se lia "os freios não funcionam". Ela era proprietária de um veículo da marca e afirma ter se envolvido em um acidente causado por falha no piloto automático.

O engenheiro de software Dan O'Dowd, dono de uma empresa que projeta sistemas de piloto automático para outras montadoras, publicou, em agosto deste ano, um vídeo onde o software da Tesla falha em evitar o "atropelamento" de um manequim infantil. O boneco usava um colete refletivo de segurança e estava na faixa de pedestres em frente a uma escola.

New video of Master Scammer Musk's Full Self-Driving @Tesla ruthlessly mowing down a child mannequin wearing a safety vest in a real school crosswalk. No cones. Room to swerve. Video of pedals.



Everything is real except the child, bc you know what would happen to a real child! pic.twitter.com/a3ut9bpSqG — Dan O'Dowd (@RealDanODowd) August 15, 2022

Após a publicação de O'Dowd, donos de veículos da Tesla realizaram testes similares, chegando a resultados parecidos, e divulgaram no Youtube. Diversos dos vídeos foram apagados pela plataforma.

Outra concorrente da Tesla que criticou o sistema foi a Luminar. Fabricante de sensores do tipo Lidar, que são mais precisos na detecção de objetos próximos, a empresa afirmou que o software da Tesla, baseado apenas nas imagens de câmeras e inteligência artificial, é menos seguro.

Twitter é acusado de censura contra vídeo de acidente com Tesla

No Twitter, as imagens do acidente deste mês viralizaram rapidamente. Usuários da plataforma, porém, notaram que diversas publicações com o vídeo foram excluídas.

A rede social foi acusada de realizar censura sobre o tema. Após os relatos de publicações apagadas, tweets comentando o assunto passaram a ficar indisponíveis para parte dos usuários. O post abaixo não é exibido quando esta repórter está conectada ao Twitter, mas aparece em uma janela anônima do navegador.

This video of a Tesla trying to park and instead taking off at high speed, killing two people seems to keep getting deleted, weird!

pic.twitter.com/SGEcZcx6Zq — Read Jackson Rising by @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) November 13, 2022





Elon Musk, dono da Tesla, recentemente concluiu a compra do Twitter após negociações que duraram meses e envolveram desistência da transação por parte do bilionário e uma batalha judicial para que ele honrasse o compromisso. Entre as críticas de Musk à rede social, ele diversas vezes comentou que havia limitações à liberdade de expressão na plataforma.

