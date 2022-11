União Europeia deve se reunir para discutir suposta queda de mísseis russos na Polônia

Uma barragem de mísseis russos na rede elétrica ucraniana fez com que a guerra se espalhasse para os países vizinhos nesta terça, 15, atingindo a Polônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e cortando a eletricidade em grande parte da Moldávia.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou nesta terça-feira, 15, que vai solicitar uma "reunião de coordenação" dos líderes da União Europeia (UE) presentes na cúpula do G20 na Indonésia, para discutir a situação na Polônia.

"Vou propor uma reunião de coordenação na quarta-feira com os líderes da UE presentes no G20 aqui em Bali", tuitou Michel, após relatos de mísseis lançados na Polônia durante o bombardeio russo na Ucrânia.

"Chocado com a notícia de que um míssil ou outra munição matou pessoas em território polonês. Minhas condolências às famílias", tuitou Michel. Segundo a agência Associated Press, um alto funcionário da inteligência dos Estados Unidos teria dito que mísseis russos teriam caído no território polonês, matando duas pessoas.

"Estou em contato com as autoridades polonesas, com membros do Parlamento Europeu e com outros aliados", acrescentou Michel.

O governo polonês convocou uma reunião de emergência de seu Conselho de Segurança Nacional para discutir a situação.

Já o Ministério da Defesa russo considerou que as informações sobre a queda de mísseis russos em território polonês são "provocações".

Os ataques mergulharam grande parte da Ucrânia na escuridão e desafiaram o presidente Volodymr Zelensky.

O porta-voz do governo polonês Piotr Mueller não confirmou imediatamente as informações de um alto funcionário da inteligência dos EUA. Uma segunda pessoa confirmou que aparentes mísseis russos atingiram um local na Polônia a cerca de 24 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Mas Mueller disse que os principais líderes estavam realizando uma reunião de emergência devido a uma "situação de crise".

A mídia polonesa informou que duas pessoas morreram na tarde de hoje depois que um projétil atingiu uma área onde grãos estavam secando em Przewodów, uma vila polonesa perto da fronteira com a Ucrânia.

A vizinha Moldávia também foi afetada. O país relatou quedas maciças de energia depois que os ataques derrubaram uma importante linha de energia que abastece a pequena nação, disse uma autoridade.

Zelensky disse que a Rússia disparou pelo menos 85 mísseis, a maioria deles direcionados às instalações de energia do país, e escureceu muitas cidades.

"Estamos trabalhando, vamos restaurar tudo. Vamos sobreviver a tudo", prometeu o presidente. Seu ministro da Energia disse que o ataque foi "o mais massivo" bombardeio a instalações de energia desde a invasão russa, há quase 9 meses, atingindo sistemas de geração e transmissão de energia.

O ataque aéreo, que resultou em pelo menos uma morte em um prédio residencial na capital, Kiev, seguiu-se a dias de euforia na Ucrânia, desencadeados por um de seus maiores sucessos militares — a retomada na semana passada da cidade de Kherson, no sul. A rede elétrica já foi atingida por ataques anteriores que destruíram cerca de 40% da infraestrutura energética do país. O presidente russo, Vladimir Putin, não comentou a retirada de Kherson. (Com Agência Estado)

