Biden e aliados realizam reunião emergencial após ataque na Polônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros líderes do G7 se reunirão nesta quarta-feira (15) de "emergência" para discutir o ataque com míssil no território polonês, perto da fronteira com a Ucrânia, informou a Casa Branca.

O encontro, que deve começar em breve, contará com líderes dos países do G7 - Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Alemanha e Japão - e da Espanha, Holanda e União Europeia, e será realizado na ilha indonésia de Bali, sede da cúpula do G20 em andamento.

