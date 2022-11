Biden diz que é 'improvável' que míssil contra Polônia tenha sido disparado da Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira (16, noite de terça no Brasil), após uma reunião com líderes aliados, que eles descobrirão "exatamente o que aconteceu" na Polônia, mas adiantou que informações preliminares indicam ser "improvável" que o míssil que caiu no país tenha sido disparado "da Rússia".

"É improvável que (...) o míssil tenha sido disparado da Rússia", dada a sua trajetória, afirmou Biden à imprensa na ilha indonésia de Bali, onde os líderes do G20 realizam uma cúpula. "Vou garantir que descobriremos exatamente o que aconteceu", acrescentou.

sms/dbh/mas/ic

