Biden conversa com chefe da Otan sobre explosões na Polônia (Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou por telefone com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, informou a Casa Branca nesta terça-feira (15), após explosões na Polônia atribuídas a mísseis russos.

Biden, que conversou anteriormente com seu homólogo polonês, Andrzej Duda, de Bali, onde participa da cúpula do G20, concluiu sua ligação com Stoltenberg às 6h13 locais (19h13 de Brasília), segundo a Casa Branca.

Uma reunião de emergência dos embaixadores da Otan, aliança da qual a Polônia faz parte, foi marcada para discutir o incidente, que a Rússia descreveu como uma "provocação".

