Autoridades de Cuba e EUA se reúnem em Havana para discutir migração

Uma delegação chefiada por uma alta funcionária do Departamento de Estado dos Estados Unidos chegará a Havana nesta terça-feira (15) para conversar sobre migração com autoridades da ilha, em um momento em que Cuba vive um êxodo de emigrantes.

"A realização de negociações sobre migração em Havana entre #Cuba e #EUA corresponde ao compromisso mútuo de promover uma migração ordenada, legal e segura", disse o chanceler Bruno Rodríguez em sua conta no Twitter.

A delegação dos Estados Unidos será chefiada por Emily Mendrala, subsecretária adjunta do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental e Migração do Departamento de Estado, enquanto o vice-chanceler cubano, Carlos Fernández de Cossío, liderará a representação cubana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reunião acontece depois que os Estados Unidos anunciaram na semana passada que em 4 de janeiro começarão a assumir o processamento completo de vistos de imigrantes em seu consulado em Havana, suspenso desde 2017 por supostos ataques sônicos a diplomatas e funcionários da embaixada.

lp/jb/llu/aa

Tags