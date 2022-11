Autoridade de ocupação russa deixa a cidade ucraniana de Nova Kakhovka na região de Kherson

As autoridades de ocupação russas anunciaram nesta terça-feira (15) que estão se retirando da cidade de Nova Kakhovka, acusando as forças de Kiev de bombardear esta cidade localizada no sul da Ucrânia, perto de uma barragem hidrelétrica estratégica.

"Funcionários da administração pública de Nova Kakhovka, instituições estaduais e municipais deixaram a cidade e foram realocados para lugares seguros", disse a autoridade instalada em Moscou no Telegram.

