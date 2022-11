Zelensky diz que Rússia destruiu 'todas as infraestruturas cruciais' em Kherson

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (14) que as forças russas tinham destruído "todas as infraestruturas cruciais" em Kherson (sul), cidade retomada pelo exército ucraniano na semana passada.

"Antes do inverno [boreal], os ocupantes russos destruíram absolutamente todas as infraestruturas cruciais", disse Zelensky na noite desta segunda após ter visitado áreas de Kherson. "Absolutamente todas as infraestruturas importantes da cidade e da região estão minadas", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/gw/jvb/ll/mvv

Tags