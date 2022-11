Tunísia convoca Msakni e Khazri para a Copa do Mundo

O técnico da seleção da Tunísia, Jalel Kadri, anunciou nesta segunda-feira a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo, entre os quais estão os atacantes Wahbi Khazri, do Montpellier, e Youssef Msakni, do Al-Arabi do Catar.

Em sua sexta participação em Mundiais, a Tunísia enfrentará França, Austrália e Peru no Grupo D.

A lista, anunciada em um comunicado da Federação Tunisiana de Futebol (FTF), também inclui Montassar Talbi (Lorient/FRA), assim como Dylan Bronn (Salernitana/ITA) e Hannibal Mejbri (Birmingham/ING).

- Lista dos 26 convocados da seleção da Tunísia para a Copa do Mundo:

Goleiros (4): Aymen Dahmen (Club Deportivo Sfaxien), Mouez Hassan (Club Africano), Bechir Ben Said (US Monsatir), Aymen Mathlouthi (Estrela de Sahel)

Defensores (9): Ali Abdi (Caen/FRA), Mohamed Drager (Lucerna/SUI), Ali Maaloul (Al-Ahly/EGI), Wajdi Kechrida (Atromitos Atenas/GRE), Nader Ghandri (Club Africano), Yassine Meriah (Espérance), Bilel Ifa (Kuwait/KUW), Dylan Bronn (Salernitana/ITA), Montassar Talbi (Lorient/FRA)

Meio-campistas (6): Ellyes Skhiri (Colônia/ALE), Ghaylen Chaalali (Espérance), Aissa Laidouni (Ferencvaros/HUN), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance), Ferjani Sassi (Al Duhail/CAT), Hannibal Mejbri (Birmingham/ING)

Atacantes (7): Youssef Msakni (Al-Arabi/CAT), Seifeddine Jaziri (Zamalek/EGI), Naim Sliti (Ettifaq/ASA), Issam Jebali (Odense Boldklub/DIN), Taha Yassine Khenissi (Kuwait/KUW), Anis Ben Slimane (Bröndby/DIN), Wahbi Khazri (Montpellier/FRA)

