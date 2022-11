Texto basco mais antigo já conhecido é encontrado em Navarra

Uma mão de bronze de mais de 2.000 anos encontrada em Navarra, no norte da Espanha, abriga o texto em língua basca mais antigo já conhecido, anunciaram o governo regional e uma sociedade científica nesta segunda-feira (14).

O objeto do século I a.C, encontrado em um sítio arqueológico em Irulegui, a sudeste de Pamplona, e que era colocado nas portas para proteger as casas do infortúnio, contém cinco palavras, com uma primeira já identificada: "sorioneku", semelhante à "zorioneko", do basco moderno, que significa "de boa sorte, de bom presságio".

O basco era a língua falada pelos habitantes da região naquela época e é um precedente do basco atual.

A tradução dessa primeira palavra já constitui um "marco histórico de primeira ordem", tanto arqueológico, quanto linguístico, explicou a presidente de Navarra, María Chivite.

A importância da descoberta é que "se trata do documento mais antigo e também o mais extenso escrito em língua basca" e "confirma o uso da escrita pelos antigos habitantes desta área, que se estima serem os bascos", explicou a Sociedade Aranzadi em um comunicado.

Além disso, acrescentaram, "certifica o uso da língua basca na área geográfica em que foi descoberta no início do século I a.C".

As cinco palavras na mão de bronze não estão escritas no alfabeto latino, mas em uma variação basca da escrita ibérica.

O resto das palavras transcritas, cujo significado ainda é desconhecido, são "tenekebeekiratere", "oTirtan", "eseakari" e "eraukon".

