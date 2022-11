'Temos que acabar com a guerra', diz presidente da Indonésia ao abrir G20

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, abriu a cúpula dos líderes do G20 nesta terça-feira (15, noite de segunda no Brasil) com um apelo pelo fim da guerra, em uma aparente referência à invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Ser responsável significa não criar situações de soma zero, ser responsável também significa que temos que acabar com a guerra. Se a guerra não acabar, será difícil para o mundo avançar", declarou Widodo, que disse que "é uma honra para a Indonésia sediar a cúpula do G20".

"Não deveríamos dividir o mundo em partes. Não devemos permitir que o mundo caia em outra guerra mundial", afirmou ele antes de iniciar a primeira sessão da cúpula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

jfx/sah/dbh/mas/ic

Tags