Secretário-geral da ONU insta pela prorrogação do 'essencial' acordo sobre grãos entre Ucrânia e Rússia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo nesta segunda-feira (14) pela urgente prorrogação do acordo entre Moscou e Kiev para permitir a exportação de grãos ucranianos, alegando que é "essencial para a segurança alimentar global".

O pacto assinado em julho com a participação da ONU e Turquia expira no próximo sábado e sua prorrogação ainda não está acertada.

"Necessitamos uma ação urgente para evitar a fome em um crescente número de lugares no mundo", alertou Guterres em conferência de imprensa na véspera da cúpula do G20 na ilha de Bali, na Indonésia.

O chefe da ONU garantiu que as negociações realizadas na última semana tiveram "muitos avanços". "Espero que a iniciativa dos grãos do Mar Negro seja renovada", acrescentou.

A Ucrânia é um dos principais produtores de cereais do mundo. Com a invasão da Rússia, 20 milhões de toneladas de grãos ficaram bloqueadas em seus portos no Mar Negro.

Este pacto "e os esforços para garantir que os alimentos e os fertilizantes russos possam fluir pelos mercados globais são essenciais para a segurança alimentar global", disse Guterres.

A Rússia afirmou, no entanto, que ainda vai decidir se prorroga o acordo além de 19 de novembro, seu último dia de vigência.

O Kremlin se queixou que o segundo acordo assinado entre a ONU e Turquia para que seus fertilizantes ficassem isentos das sanções internacionais não foi respeitado.

Uma das sessões da cúpula do G20 em Bali foi dedicada exclusivamente à segurança alimentar e energética, ambas em risco pelo aumento de preços após a invasão da Rússia.

O presidente russo Vladimir Putin não comparecerá à cúpula, mas Moscou será representado por seu ministro de Relações Exteriores, Serguei Lavrov.

