Rublev vence duelo russo contra Medvedev no ATP Finals

O tenista russo Andrey Rublev venceu nesta segunda-feira o duelo com seu compatriota Daniil Medvedev, no primeiro jogo do Grupo Vermelho do ATP Finals de Turim.

Rublev, número 7 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (7/9), 6-3, 7-6 (9/7), em duas horas e meia de partida.

Medvedev, com um saque irregular (24 aces e oito duplas faltas), foi o primeiro a ter o serviço quebrado no primeiro set, permitindo a Rublev abrir 4-1 no placar. Mas se recuperou e empatou em 5-5.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-número 1 do mundo salvou dois set points quando sacava com 5-6 e, logo depois, outros cinco no tie break, que finalmente foi vencido por Medvedev.

No segundo set, Rublev voltou a abrir 3-1 de vantagem e, depois, 5-3. Com seu saque, Medvedev salvou o primeiro set point antes de cometer duas duplas faltas consecutivas, que permitiram ao adversário empatar a partida.

Os dois jogadores chegaram de novo ao tie break no set decisivo, dessa vez sem nenhum deles ceder uma quebra.

Rublev teve três match points com 6-3, mas Medvedev chegou ao empate. O ganhador da edição de 2020 do ATP Finals salvou um quarto match point com um ace, mas cedeu o quinto.

"Paz, paz, paz, é disso que precisamos", escreveu Rublev na câmera antes de sair da quadra.

O segundo jogo da chave será disputado ainda nesta segunda-feira entre o sérvio Novak Djokovic e o grego Stefanos Tsitsipas.

ig/djm/rsc/iga/cb

Tags