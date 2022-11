PRINCIPAIS NOTÍCIAS

G20 CÚPULA: Biden e Xi querem evitar conflitos entre EUA e China

UCRÂNIA CONFLITO RÚSSIA: Zelensky visita a cidade libertada de Kherson

TURQUIA ATENTADO: Turquia prende síria e acusa o PKK curdo por atentado em Istambul

=== G20 CÚPULA ===

NUSA DUA:

Biden e Xi expressam desejo de evitar conflitos entre EUA e China em primeira reunião

Os presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, defenderam nesta segunda-feira (14) em Bali uma política para evitar que a rivalidade vire um conflito, durante a primeira reunião presencial entre os dois como líderes das duas maiores potências mundiais.

MOSCOU:

Ausência de Putin no G20 simboliza estagnação na Ucrânia

Austrália, novembro de 2014. Vladimir Putin, que acabava de anexar a península ucraniana da Crimeia, compareceu a uma reunião de cúpula do G20 em Brisbane. Criticado por todos, o presidente russo bateu a porta e voltou a Moscou.

=== UCRÂNIA CONFLITO RÚSSIA ===

KHERSON:

Presidente da Ucrânia visita a cidade libertada de Kherson

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou nesta segunda-feira (14) a cidade de Kherson, no sul do país, três dias depois da reconquista da localidade e apesar da declaração do Kremlin de que a área pertence à Rússia.

=== TURQUIA ATENTADO ===

ISTAMBUL:

Turquia prende mulher síria e acusa PKK curdo de atentado em Istambul

A Turquia acusou, nesta segunda-feira (14), uma mulher de nacionalidade síria de ter colocado a bomba do atentado que deixou seis mortos no domingo em Istambul e que, segundo a polícia, agiu sob ordens do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que nega as acusações.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump se prepara para lançar oficialmente sua candidatura para 2024

O ex-presidente Donald Trump deve anunciar nesta terça-feira (15) uma nova candidatura à presidência dos Estados Unidos, ignorando os apelos de dentro do Partido Republicano para que volte atrás devido ao mau desempenho dos candidatos leais ao magnata nas eleições de meio de mandato.

BUENOS AIRES:

Julgamento por corrupção contra Kirchner entra na reta final na Argentina

O julgamento da vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, acusada de corrupção junto com outras 12 pessoas, entra na reta final a partir desta segunda-feira (14), e estima-se que o tribunal possa emitir um veredicto antes do final do ano.

-- ORIENTE MÉDIO

ERBIL:

Irã ataca opositores curdos no Iraque

Ao menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas nesta segunda-feira (14) em uma série de ataques do Irã contra grupos curdo-iranianos baseados no Curdistão iraquiano, que denunciam a repressão dos protestos na República Islâmica.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

China apresenta medidas para apoiar a recuperação do setor imobiliário

O governo da China apresentou um amplo pacote de medidas para ajudar o setor imobiliário, uma tentativa de compensar os efeitos das duras restrições e controles de saúde sobre o setor, o que afetaram a segunda maior economia do mundo.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

SHARM EL SHEIKH:

COP27 inicia semana decisiva dividida sobre o financiamento da ação climática

A COP27 entra nesta segunda-feira (14) na semana decisiva de negociações com uma divisão persistente entre os países ricos, responsáveis históricos do aquecimento global, e os países em desenvolvimento, que reivindicam mais dinheiro para enfrentar os estragos da mudança climática.

RIO DE JANEIRO:

Lula viaja para a COP27 em busca de aliados para salvar a Amazônia

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é esperado com expectativas na COP27, no Egito, onde buscará especialmente conseguir financiamento internacional para salvar a Amazônia, alvo de um desmatamento galopante durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

=== ESPORTE ===

HONG KONG:

Canção de protesto de Hong Kong toca no lugar do hino chinês em partida de rúgbi

O governo de Hong Kong reagiu nesta segunda-feira (14) com indignação depois que uma canção de protesto pró-democracia foi tocada no lugar do hino nacional da China, quando a equipe local de rúgbi enfrentou a Coreia do Sul em um torneio internacional.

