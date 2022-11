México apresenta lista de convocados para o Catar com Ochoa e Guardado em sua 5ª Copa

Com os veteranos Guillermo Ochoa, goleiro do América do México, e Andrés Guardado, meia do Betis da Espanha, como líderes, o técnico da seleção mexicana, o argentino Gerardo Martino, apresentou nesta segunda-feira a lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar.

Ochoa, de 37 anos, e Guardado, de 36, se somarão ao grupo de jogadores presentes em cinco Mundiais, depois de terem estreado na Alemanha, em 2006.

Além de Guardado, foram chamados outros oito jogadores que atuam em clubes europeus, entre eles três defensores: Gerardo Arteaga (Genk/Bélgica), Jorge Sánchez (Ajax/Holanda) e Johan Vásquez (Cremonese/Itália).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Três meio-campistas também jogam no futebol europeu: Edson Álvarez (Ajax/Holanda), Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven/Holanda) e Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grécia).

Dois atacantes também vêm da Europa: Raúl Jiménez (Wolverhampton/Inglaterra) e Hirving Lozano (Napoli/Itália).

Da lista preliminar de 31 jogadores, Martino descartou um por lesão Jesús Corona, atacante do Sevilla.

Também ficaram de fora, por opção do treinador, Jesús Angulo, do Tigres; Érick Sánchez, do Pachuca; Diego Lainez, do Braga (Portugal), e Santiago Giménez, do Feyenoord (Holanda), atual artilheiro da Liga Europa.

O México está no Grupo C da Copa do Catar junto com Polônia, sua adversária na estreia, Argentina e Arábia Saudita.

Nesta edição, o país tentará quebrar uma sequência de sete eliminações nas oitavas de final.

- Lista de convocados da seleção mexicana para a Copa do Mundo do Catar:

Goleiros: Rodolfo Cota (León), Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez).

Defensores: Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araujo (América), Gerardo Arteaga (Genk/Bélgica), Jesús Gallardo (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Jorge Sánchez (Ajax/Holanda), Johan Vásquez (Cremonese/Itália).

Meio-campistas: Edson Álvarez (Ajax/Holanda), Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Luis Chávez (Pachuca), Andrés Guardado (Betis/Espanha), Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven/Holanda), Héctor Herrera (Houston Dynamo/Estados Unidos), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grécia), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey)

Atacantes: Rogelio Funes Mori (Monterrey), Raúl Jiménez (Wolverhampton/Inglaterra), Hirving Lozano (Napoli/Itália), Henry Martín (América) e Alexis Vega (Chivas Gudalajara).

str/ol/cb

Tags