KidsRights premia adolescente japonesa por seus esforços para mobilizar jovens

A adolescente japonesa Rena Kawasaki recebeu, nesta segunda-feira (14), o prestigioso prêmio da fundação holandesa KidsRights por seus esforços para envolver os jovens nas questões políticas de seu país.

O governo japonês está "muito pouco diversificado neste momento e quero garantir que os jovens percebam seu poder neste espaço", declarou à AFP a jovem de 17 anos, que se descreve como "ativista política", após receber o Prêmio Internacional para a Paz Infantil 2022.

Em edições anteriores, a fundação KidsRights premiou a ativista ambiental sueca Greta Thunberg e a militante paquistanesa pela educação Malala Yousafzai.

Aludindo aos políticos 'adormecidos' no Parlamento e aos implicados em casos de corrupção, Kawasaki pediu aos dirigentes que "sejam os líderes que desejavam ser quando crianças".

Entre outras iniciativas, a adolescente fez parte de um projeto da cidade de Niihama, para o qual criou um código QR que dá acesso a um questionário do qual já participaram mais de 400 jovens.

Aos 14 anos, ela lançou o Earth Guardians Japan, que coloca jovens e instituições governamentais em contato. Atualmente, é uma das poucas organizações juvenis que colaboram de forma oficial com o Ministério do Meio Ambiente do Japão.

O trabalho de Rena Kawasaki "garante que a voz dos jovens seja ouvida", considerou em nota Marc Dullaert, fundador e presidente da KidsRights, que afirmou que a jovem é uma "pioneira extraordinária em seu país".

