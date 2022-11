Irã convoca astro Sardar Azmoun para Copa do Mundo

O astro da seleção do Irã, Sardar Azmoun, que não joga desde o início de outubro devido a uma lesão e que mostrou várias vezes seu apoio às manifestações no país, está entre os 25 jogadores convocados nesta segunda-feira para a Copa do Mundo no Catar.

O atacante do Bayer Leverkusen, de 27 anos, sofreu um estiramento na panturrilha direita durante o aquecimento de uma partida da Liga dos Campeões contra o Porto, onde joga outra estrela da seleção, Mehdi Taremi, que também aparece na lista publicada no site da Federação de Futebol da República Islâmica do Irã (FFIRI).

O técnico da seleção iraniana, o português Carlos Queiroz, convocou 25 jogadores, incluindo quatro goleiros.

Azmoun mostrou seu apoio, através de várias mensagens nas redes sociais, aos protestos e denunciou repressão no Irã.

Seu perfil no Instagram, onde tem cinco milhões de seguidores, ficou fora do ar durante vários dias, antes de ser restabelecido.

Durante a Copa, o mundo acompanhará de perto as reações simbólicas dos jogadores iranianos, que estreiam no torneio no dia 21 de novembro contra a Inglaterra.

Depois do jogo contra o País de Gales, no dia 26, o irã enfrentarão no dia 29 os Estados Unidos, em uma revanche simbólica do histórico jogo de 1998, vencido pela seleção persa (2 a 1).

Os protestos no Irã, que ainda continuam, começaram em 16 de setembro pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos.

-- Os 25 convocados do Irã para a Copa do Mundo:

Goleiros: Alireza Beiranvand (Persepolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina/ESP), Hossein Hosseini (Esteghlal), Payam Niazmand (Sepahan).

Defensores: Sadegh Moharrami (Dínamo de Zagreb/CRO), Ehsan Hajsafi (AEK Atenas/GRE), Shoja Khalilzadeh (Al Ahli/CAT), Milad Mohammadi (AEK Atenas/GRE), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Hossein Kanaani (Al Ahli/CAT), Majid Hosseini (Kayserispor/TUR), Ramin Rezaian (Sepahan), Abolfazl Jalali (Esteghlal).

Meio-campistas: Saeid Ezatolahi (Vejle BK/DIN), Saman Ghoddos (Brentford/ING), Ahmad Nourollahi (Shabab Al Ahli/EAU), Roozbeh Chechmi (Esteghlal), Ali Karimi (Kayserispor/TUR).

Atacantes: Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord/HOL), Mehdi Taremi (Porto/POR), Karim Ansarifard (Omonia Nicosia/CHP), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi/BEL), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen/ALE).

