Irã ataca opositores curdos no Iraque

Ao menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas nesta segunda-feira (14) em uma série de ataques do Irã contra grupos da oposição de oposição curdos iranianos baseados no Curdistão iraquiano, anunciaram as autoridades locais.

"Cinco mísseis iranianos foram disparados contra um edifício do Partido Democrático do Curdistão do Irã (PDKI)", afirmou Tariq al-Haidari, prefeito de Koysanjaq.

A cidade abriga uma unidade do PDKI, facção armada que faz oposição ao governo de Teerã e critica de maneira veemente a repressão das manifestações que abalam o Irã.

"Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas", anunciou o ministério da Saúde da região autônoma do Curdistão no Iraque, norte do país e fronteira com o Irã.

Também foram registrados quatro ataques com drones contra bases do Partido Comunista iraniano e do grupo nacionalista curdo iraniano Komala na região de Zrgoiz, também no Curdistão iraquiano, afirmou Atta Seqzi, um dos líderes do Komala, à AFP.

Ele informou que os militantes foram "alertados sobre ataques iminentes" e abandonaram as instalações. "Não há mortos nem feridos", disse.

Uma fonte militar iraniana confirmou ataques com "mísseis e drones contra sedes de partidos terroristas na região norte do Iraque".

O Curdistão iraquiano abriga vários grupos de oposição iranianos curdos, que historicamente organizam uma insurreição armada contra Teerã, embora nos últimos anos tenham reduzido suas atividades.

