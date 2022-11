Irã afirma que ativista preso em greve de fome está 'estável'

O Irã disse, nesta segunda-feira (14), que a saúde do dissidente Hossein Ronaghi está "estável", apesar do fato de o ativista, que está em greve de fome, ter sido hospitalizado no domingo.

"O estado geral de saúde de Ronaghi é estável e em breve ele terá alta do hospital", informou o site da autoridade judicial Mizan Online.

"A decisão de mandá-lo para o hospital fora da prisão no domingo foi tomada para evitar a deterioração de sua situação clínica e para que ele receba tratamento adicional", afirmou o meio de comunicação.

As autoridades descartaram os relatos de que Ronaghi, de 37 anos, teria sido ferido antes de ser hospitalizado, ou de que seu coração teria parado, exigindo um procedimento de reanimação, quando foi internado.

Ronaghi é colaborador de vários veículos de comunicação estrangeiros, incluindo o The Wall Street Journal.

Ele é um dos muitos ativistas de direitos humanos, jornalistas e advogados que foram detidos desde que o país se viu sacudido por uma onda de protestos.

Ele foi detido em 24 de setembro após criticar a violenta repressão aos protestos desencadeados inicialmente pela morte sob custódia, em 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma curdo-iraniana de 22 anos.

A jovem tinha sido detida pela polícia da moralidade por uma suposta infração do rígido código de vestimenta da república islâmica.

Ronaghi, que sofre de problemas renais, iniciou sua greve de fome imediatamente após sua prisão. Sua família está preocupada com sua saúde e disse que suas pernas foram quebradas dentro da prisão.

