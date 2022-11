Gana convoca Iñaki Williams e irmãos Ayew para Copa do Mundo

O técnico da seleção de Gana, Otto Addo, anunciou nesta segunda-feira a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar, entre os quais estão Iñaki Williams, do Athletic Bilbao, e os irmãos André e Jordan Ayew.

Em sua quarta participação em Mundiais, os ganeses enfrentarão no Grupo H Coreia do Sul, Portugal e Uruguai, seu algoz nas quartas de final em 2010.

Nascido na Espanha e de origem ganesa, Iñaki Williams decidiu recentemente defender a seleção africana, ao contrário de seu irmão Nico, que na Copa estará com a 'La Roja'.

Iñaki, que já disputou dois jogos por Gana, tinha atuado em um amistoso pela Espanha em 2016, contra a Bósnia.

Por sua vez, André Ayew, que disputará sua terceira Copa do Mundo (depois de 2010 e 2014), é o único que jogou aquela partida histórica na África do Sul contra o Uruguai, na qual a famosa mão de Luís Suárez no último minuto da prorrogação impediu Gana de se tornar a primeira seleção africana a chegar às semifinais de um Mundial.

Filho de Abedi Pelé, André é atualmente o capitão da equipe e, além disso, será guia no Catar, onde joga há mais de um ano pelo Al-Sadd, clube que seu pai também defendeu em 1983.

Entre outros jogadores, se destacam o zagueiro Joseph Aidoo, do Celta de Vigo, e o volante Thomas Partey, do Arsenal.

- Lista dos 26 convocados da seleção de Gana para a Copa do Mundo:

Goleiros (3): Abdul Manaf Nurudeen (KAS Eupen/BEL), Ibrahim Danlad (Asante Kotoko) e Lawrence Ati Zigi (FC Saint Gall/SUI)

Defensores (9): Denis Odoi (Brugge/BEL), Tariq Lamptey (Brighton/ING), Alidu Seidu (Clermont/FRA), Daniel Amartey (Leicester/ING), Joseph Aidoo (Celta/ESP), Alexander Djiku (Strasbourg/FRA), Mohammed Salisu (Southampton/ING), Abdul Rahman Baba (Reading/ING) e Gideon Mensah (Auxerre/FRA)

Meio-campistas (6): André Ayew (Al-Sadd/CAT), Thomas Partey (Arsenal/ING), Elisha Owusu (La Gantoise/BEL), Salis Abdul Samed (Lens/FRA), Mohammed Kudus (Ajax Ámsterdam/HOL) e Daniel Kofi Kyereh (Freiburg/ALE)

Atacantes (8): Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Brugge/BEL), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting Portugal/POR), Osman Bukari (Estrela Vermelha/SRV), Iñaki Williams (Athletic Bilbao/ESP), Antoine Semenyo (Bristol/ING), Jordan Ayew (Crystal Palace/ING) e Kamaldeen Sulemana (Rennes/FRA).

