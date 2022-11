Exército ucraniano afirma ter detido militar russo 'disfarçado de civil' em Kherson

O serviço de segurança ucraniano disse, nesta segunda-feira (14), que prendeu um soldado russo na cidade de Kherson (sul) "disfarçado de civil", em meio a temores de que soldados de Moscou ainda estejam presentes na cidade reconquistada na última sexta-feira.

"Agentes do serviço de segurança detiveram um militar russo na cidade libertada de Kherson. O homem se disfarçou de civil e tentou se passar por um 'local'", disse o serviço (SBU) em comunicado, horas depois da visita surpresa do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Segundo o SBU, o soldado "admitiu ser um soldado profissional" das forças russas, encarregado de "recolher informações (...) e realizar [operações de] sabotagem".

Em um vídeo que acompanha a declaração nas redes sociais, o soldado russo com os olhos vendados se identifica como Nikolai Andreyevich Krivocheev, que nasceu em 2002 na região de Altai, no sul da Rússia, e operava para uma unidade sediada em Birobidjan, no Extremo Oriente russo.

