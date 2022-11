Djokovic estreia com vitória sobre Tsitsipas no ATP Finals

Sem ser dominante, o tenista sérvio Novak Djokovic estreou nesta segunda-feira no ATP Finals de Turim com vitória sobre o grego Stefanos Tsitsipas.

Em busca do seu sexto título no torneio, Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/4), em uma hora e 38 minutos de partida.

Tsitsipas, campeão em 2019 do ATP Finals, conseguiu mais aces e não cometeu nenhuma dupla falta (contra duas de Djokovic) no jogo, mas não conseguiu vencer os pontos importantes.

No segundo set, o sérvio deu ao seu adversário sua única chance de quebra na partida, ao cometer duas duplas faltas seguidas, mas Tsitsipas não aproveitou e o duelo foi para o tie break.

E de novo, 'Nole' fez o movimento certo na hora certa: uma linda passada de backhand para abrir uma vantagem de dois pontos que Tsitsipas não conseguiu reverter.

Com esta vitória em dois sets, Djokovic assume a liderança do Grupo Verde do ATP Finals, à frente do russo Andrey Rublev, que venceu seu compatriota Daniil Medvedev em três sets.

