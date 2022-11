Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções de IoT, anunciou hoje seu portfólio expandido de módulos Wi-Fi com o lançamento da série FC6xE de módulos Wi-Fi/Bluetooth, baseados no chip QCA206x Wi-Fi 6E da Qualcomm. Projetado para oferecer experiências Wi-Fi mais rápidas, seguras e robustas do que nunca, o FC6xE também possui funcionalidade de áudio Bluetooth.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221113005144/pt/

Quectel announces extended Wi-Fi 6/6E module portfolio to address home and commercial environments (Photo: Business Wire)

Compatível com 2×2 MIMO e DBS, a família FC6xE oferece uma velocidade de dados máxima de até 3.000 Mbps. Com um formato compacto e unificado de 19,9 mm × 18,0 mm × 2,1 mm, os módulos FC6xE são a solução Wi-Fi/Bluetooth ideal para aplicações sensíveis ao tamanho e podem ajudar os clientes a reduzir o tamanho do produto e otimizar o custo do design.

"Pensado no mercado emergente de Wi-Fi 6/6E, o FC62E, FC64E, FC65E e FC66E oferecem desempenho superior de Wi-Fi 6/6E", comentou Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions. "Quando usados em combinação com os módulos 5G da Quectel, eles também oferecem a melhor funcionalidade 5G da categoria, garantindo conexões ultraconfiáveis para uma grande variedade de cenários multiusuário, incluindo casas inteligentes, shopping centers, escolas e fábricas."

Os módulos se unem a uma já extensa gama de módulos Wi-Fi/Bluetooth, oferecendo funcionalidade em Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E.

Módulos RF Wi-Fi/Bluetooth

-- FC20/21: normalmente usado na conexão com diferentes processadores de aplicativos Linux/Android, o formato compacto, baixo consumo de energia, faixa de temperatura estendida e interface SDIO estável permitem que este módulo atenda a uma série de aplicativos de IoT, incluindo consumo, segurança, industrial, hotspots móveis e saúde.

-- FC80A: um módulo Wi-Fi 5 de alto desempenho, com suporte a 2,4 GHz e 5 GHz RSDB (banda dupla simultânea real) e Bluetooth 5.1, o FC80A pode atender aos requisitos de design de aplicativos Wi-Fi e Bluetooth esperados em todos os campos do consumidor, incluindo decodificadores e VR.

-- FC909A: com uma interface SDIO 2.0 confiável que permite capacidade WLAN, o FC909A também oferece funções BT com baixo consumo de energia, tornando-o ideal para dispositivos móveis que exigem alimentação por bateria e tamanho compacto.

Módulos MCU Wi-Fi/Bluetooth

-- FC41D: baseado em um chip autônomo de Wi-Fi e Bluetooth, o FC41D pode oferecer aplicações diversificadas aos clientes. Combinado com seu tamanho ultracompacto, baixo consumo de energia, faixa de temperatura ultra-ampla e alta confiabilidade, o FC41D pode atender aos requisitos de controle de baixo fluxo e aplicações de aquisição de dados, como casas inteligentes e controle industrial.

A gama hospedada de módulos Wi-Fi/Bluetooth é ideal para aplicações comerciais e domésticas, incluindo decodificadores, TVs inteligentes e alto-falantes inteligentes em casa e PDV, scanner e aplicativos de impressora em um ambiente de negócios. Ela também é apropriada para uma grande diversidade de aplicações telemáticas. O módulo MCU Wi-Fi/Bluetooth normalmente é usado como um link de conectividade entre dispositivos IoT e nuvem pública ou privada.

Como complemento dos módulos FC6xE, há uma série de antenas no espectro de 2,4 Ghz e 6 Ghz, incluindo o YF0026AA FPC, YF0027AA FPC, YF0023AA FR4 e YEWT004AA, enquanto as antenas adicionais podem suportar o espectro de 5 Ghz.

Para mais informações sobre a linha de módulos Wi-Fi/Bluetooth da Quectel, acesse: https://www.quectel.com/wifi-iot-modules

Para mais informações sobre as antenas da Quectel: https://www.quectel.com/product-category/antennas

Baixe nosso artigo técnico sobre o Wi-Fi 6: https://www.quectel.com/library/wifi-6-white-paper

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de mais de 4 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth®, antenas e conectividade IoT. Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Mais informações em: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221113005144/pt/

Contato

Phil Rawcliffe, phil.rawcliffe@quectel.com

