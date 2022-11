Comunicado do Business Wire :Larsen & Toubro Infotech

A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005, NSE: LTI) e a Mindtree (BSE: 532819, NSE: MINDTREE), principais empresas de soluções digitais e consultoria tecnológica operadas dentro do grupo Larsen & Toubro (L&T), anunciaram que ambas as bancadas de Mumbai e Bangalore do Honorável Tribunal Nacional de Direito Societário (NCLT, National Company Law Tribunal) aprovaram, através de dois mandados separados, o projeto de fusão e o acordo entre as duas empresas e seus respectivos acionistas e credores, de acordo com a seção 230-232 e outras disposições aplicáveis da Lei das Sociedades de 2013.

Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer and Managing Director of LTIMindtree (Photo: Business Wire)

Em maio de 2022, as duas empresas anunciaram sua intenção de se fundir. Essa aprovação consente a fusão das duas empresas independentes como LTIMindtree, uma provedora de serviços de TI ampliada, com um portfólio de clientes composto de mais de 750 das principais empresas globais de todos os principais mercados verticais do setor, e quase 90.000 profissionais em mais de 30 países em cinco continentes. Assim, a LTIMindtree se tornará a quinta maior empresa de serviços de TI da Índia em termos de capitalização atual de mercado. A data de entrada em vigor da empresa operando como uma única entidade é 14 de novembro de 2022.

Como parte da fusão, serão emitidas ações da LTI a todos os acionistas da Mindtree, em uma proporção de 73 ações da LTI para cada 100 ações da Mindtree. A empresa controladora, L&T, deterá 68,73% da entidade fundida. A data de registro para determinar os acionistas elegíveis da Mindtree para a emissão das quotas de participação da LTI segundo o esquema foi estabelecida para 24 de novembro de 2022.

O Sr. A. M. Naik,presidente do grupo L&T e presidente da LTIMindtree, afirmou: "A LTIMindtree é vital para a visão de crescimento liderada por tecnologia do L&T e está pronta para desempenhar um papel crucial na expansão e diversificação do nosso portfólio de serviços. Os pontos fortes altamente complementares da LTI e da MindTree fazem dessa integração uma proposição vantajosa para todas as partes interessadas - clientes, parceiros, investidores, acionistas, colaboradores e comunidades -, promovendo a tradição do L&T por inovação, excelência, confiança e empatia."

O Sr. S. N. Subrahmanyan, CEO e diretor-presidente do L&T e vice-presidente da LTIMindtree, afirmou: "Somos gratos às autoridades por tratarem da transação proposta com rapidez através de processos estatutários e aprovarem em tempo recorde. Esta integração é muito mais que apenas duas empresas altamente bem-sucedidas se juntando. Trata-se de transformar a sabedoria coletiva das duas empresas em uma força muito maior para criar valor a longo prazo para todas as partes interessadas."

O Sr. Debashis Chatterjee, CEO e diretor-presidente da LTIMindtree, declarou: "Em meio à proliferação de novos modelos de negócios e fluxos de receitas em um mundo em rápida convergência, a LTIMindtree ajudará os negócios a enfrentar e moldar o futuro de forma proativa, aproveitando toda a potência das tecnologias digitais. Munida dos melhores talentos, ofertas abrangentes e uma experiência acumulada há mais de cinco décadas, a LTIMindtree traz a diversidade de recursos e escala necessária para ajudar os negócios a repensarem as possibilidades, causarem impacto e chegarem no futuro de maneira mais rápida."

Tanto a LTI quanto a Mindtree demonstraram desempenho financeiro líder do mercado e criaram valor aos acionistas. Ao combinar seus pontos fortes e desbloquear os benefícios de escala, a LTIMindtree operará com um portfólio mais forte e altamente diversificado de serviços de ponta a ponta e habilidades com uma presença de mercado muito maior. A empresa trará um ponto de vista convergido baseado na sua ampliada expertise em vários setores para ajudar os clientes a aproveitarem as oportunidades apresentadas pelas linhas indefinidas do setor. Isso melhorará significativamente a habilidade da LTIMindtree de proporcionar compromissos de transformação maiores e mais significativos, soluções empresariais, plataformas SaaS e empresas de produtos para inovação e colocação ao mercado mais rápidos. Um balanço patrimonial mais forte também aumentará a habilidade da LTIMindtree de fazer investimentos estratégicos em plataformas, talentos, tecnologias e relações com o cliente. Tudo isso ajudará a LTIMindtree a criar uma proposição de valor mais distinta para seus clientes, equipes e comunidades como um todo.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa global de soluções digitais e consultoria tecnológica que permite que empresas em diversos setores repensem modelos de negócios, acelerem inovação e maximizem crescimento, aproveitando-se das tecnologias digitais. Como parceira da transformação digital de mais de 750 clientes, a LTIMindtree traz um domínio amplo e expertise tecnológica para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados empresariais em um mundo em convergência. Com o suporte de quase 90.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree - uma empresa do grupo Larsen & Toubro -, combina os pontos fortes aclamados pelo setor das antigas Larsen & Toubro Infotech e Mindtree no que diz respeito a resolver os mais complexos desafios empresariais e proporcionar transformação em escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

Contato

Contato para a mídia:

Harsh Kabra +91 8551882111 media@ltimindtree.com

Shambhavi Revandkar +91 9769509545 media@ltimindtree.com

