Comunicado do Business Wire :IDE Technologies

IDE Technologies, líder mundial em soluções de dessalinização e tratamento de água, anunciou hoje que ganhou a licitação para financiar, projetar e construir a sétima usina de dessalinização de Israel na região da Galileia Ocidental, que será a primeira usina a ser construída na parte norte de Israel. A usina, uma vez em operação, produzirá anualmente 100 milhões de metros cúbicos de água para melhorar a confiabilidade do abastecimento de água para Haifa, regiões da Galileia Ocidental e Alta Galileia.

A usina de dessalinização da Galileia Ocidental, que receberá o nome de Birkat Miriam, entrará para o rol de usinas de dessalinização em grande escala e em operação de Israel - Ashkelon, Ashdod, Palmachim, Hadera e Sorek 1 - enquanto a IDE também constrói a Sorek 2. Estas usinas de dessalinização são parte de um esforço do governo para aumentar a quantidade de água dessalinizada nos recursos hídricos gerais do país. A contribuição de água da usina da Galileia Ocidental levará a produção total das usinas de dessalinização em Israel para quase 900 milhões de metros cúbicos por ano. Esta água representa 85% a 90% do consumo doméstico e industrial de água.

Este novo projeto marca a segunda vez em dois anos que IDE ganhou uma licitação para construir uma usina de dessalinização em Israel. Em 2020, a IDE foi premiada com o contrato para a construção da Sorek 2 (chamada de: Be'er Miriam), uma das maiores usinas de dessalinização por osmose reversa de água do mar (SWRO) do mundo. A IDE foi selecionada de um grande grupo de concorrentes por sua tecnologia avançada, preços competitivos e reputação de líder do setor em Israel e no mundo inteiro.

"Como líder em Israel em tecnologia de dessalinização de água, estamos imensamente orgulhosos de garantir e oferecer suporte à outra usina de dessalinização de grande escala em nosso país de origem e aumentar o fornecimento de água valiosa para os residentes e empresas das partes ao norte de Israel", disse Alon Tavor, diretor executivo (CEO), IDE Technologies Group. "A dessalinização é fundamental para preservar a água como um recurso natural, e a IDE está comprometida em expandir o alcance de nossa tecnologia - e isso começa em casa."

A IDE vai construir a usina como parte de uma parceria público-privada (PPP) com o Estado de Israel, representado pelos Ministérios das Finanças e Energia e da Autoridade de Água de Israel, e também vai ser responsável pelo planejamento e financiamento do projeto de aproximadamente 1,5 B (Shekels). Com meta de conclusão em 2025, a IDE também vai operar a usina por um período de 25 anos, além do prazo do projeto.

Para obter mais informações sobre a IDE Water Technologies, acesse: https://www.ide-tech.com.

Sobre a IDE Technologies

Líder mundial em soluções de dessalinização e tratamento de água, a IDE é especializada no desenvolvimento, engenharia, construção e operação de algumas das maiores e mais avançadas instalações de dessalinização térmica e de membrana bem como plantas de tratamento de água industrial do mundo. A IDE faz parceria com uma ampla gama de clientes - municípios, petróleo e gás, mineração, refinarias e estações de energia - em todos os aspectos de projetos hídricos, fornecendo cerca de 3 milhões de m3/dia de água de alta qualidade a nível mundial.

