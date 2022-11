Comunicado do Business Wire :Hilton

Se 2022 foi o ano do viajante que havia passado por uma transformação, 2023 será o ano do viajante evoluído. A Hilton divulgou hoje seu relatório de tendências de 2023, The 2023 Traveler: Emerging Trends that are Innovating the Travel Experience, A Report from Hilton, ("O Viajante de 2023: tendências que estão inovando a experiência de viajar, um relatório da Hilton"), que revela as mais recentes expectativas dos consumidores após um ano em que se registrou um recorde de viagens. De acordo com uma pesquisa global e uma análise das tendências atuais dos viajantes, o que eles desejam hoje é equilibrar inovações tecnológicas e humanas, ter conexões mais profundas e sentir que estão sendo cuidados, ter experiências de bem-estar como parte da viagem, e muito mais.

Hilton Playa del Carmen, an All-Inclusive Resort

"Em 2022, viajantes motivados buscaram novas experiências em todo o mundo e se reconectaram com as pessoas e com os locais que amam", disse Chris Nassetta, presidente e CEO da Hilton. "O Relatório de Tendências de 2023 revela as mudanças nas preferências dos viajantes e mostra como estão animados e otimistas em relação a suas futuras aventuras. Nossos membros das equipes da Hilton estão prontos para recebê-los e criar uma experiência de estadia maravilhosa nas nossas mais de 7.000 propriedades em todo o mundo."

O novo relatório foi elaborado a partir da avaliação de uma pesquisa de dados quantitativos e qualitativos e insights coletados de mais de 7000viajantes de todo o mundo. A pesquisa foi encomendada pela Hilton e realizada pela Material, parceira global para estratégia, insights, design e tecnologia. A pesquisa identificou quatro temas recorrentes para as viagens em 2023 a partir das experiências dos viajantes nos últimos três anos.

As pessoas vão viajar para ter conexões e experiências humanas mais profundas e mais motivadorasAs viagens são uma porta de entrada para descobrir formas diferentes de ver o mundo e para conhecer ricas tradições. Em 2023, os viajantes se concentrarão em criar conexões mais profundas com a família, os amigos, colegas, clientes, culturas e com o planeta. Quase metade (49%) dos entrevistados quer ter uma experiência de imersão na cultura e nos produtos locais enquanto estiver viajando, e outros 40% desejam ter acesso personalizado a experiências e atividades especiais, como shows, eventos, tratamentos em spa ou aulas.

Dos pacotes de viagem com foco na culinária do destino a programas como o Travel with Purpose da Hilton, que ajuda os hóspedes a ter um impacto positivo nas comunidades que visitam, os viajantes desejam ser agentes de mudanças significativas e desejam fazer isso por meio de experiências de viagem mais imersivas. Na verdade, a Hilton está vendo sinais de uma procura maior pelas viagens na Experiências Hilton Honors, que foi repaginada e registrou um aumento de 77% ano a ano no resgate de Pontos do Hilton Honors nos primeiros nove meses de 2022. A plataforma permite que os membros do programa se conectem com suas paixões por meio de novos e exclusivos eventos com celebridades e artistas.

As pessoas vão reconhecer que viajar é parte essencial da sua rotina de bem-estarO bem-estar continua em primeiro lugar para os viajantes. Metade (50%) dos entrevistados deseja ter experiências de viagem em 2023 que estejam alinhadas com suas prioridades e metas de bem-estar, e que englobem a mente, o corpo e o espírito.

Para cerca de um em cada dois (47%) viajantes, o bem-estar físico e o acesso a comodidades de fitness, como academias ou atividades, serão o principal foco nas viagens em 2023. Os hóspedes também vão querer ter momentos de conexão com suas comunidades, assim como insights e soluções que melhorem sua saúde mental e emocional. Cuidar da saúde mental durante as viagens será prioridade de 35% dos entrevistados na pesquisa, e 49% das pessoas empregadas vão viajar para se desconectar do trabalho.

A Hilton mantém seu compromisso de atender às necessidades desses viajantes, e anunciou recentemente uma nova e inovadora parceria com a Peloton Interactive, Inc. (Nasdaq: PTON), o que faz com que seja a primeira marca no setor de hospitalidade a ter pelo menos uma bicicleta Peloton nos centros de fitness em todo seu portfólio de hotéis nos Estados Unidos de 18 marcas premiadas.

Mais do que nunca, os viajantes vão querer que cuidem delesA previsão da Hilton é que no ano que vem os viajantes valorizarãoainda mais as experiências em que sentem que estão sendo cuidados. Oitenta e seis por cento dos entrevistados disseram que desejam reconhecimento e personalização quando viajam, e 25% disseram que desejam que as empresas de viagem e hospitalidade possam atender às suas necessidades pessoais em 2023. Especificamente, 54% querem ter opções de alimentos e bebidas personalizados e 50% desejam ter atividades e experiências personalizadas.

Os viajantes sabem o quanto é importante serem recompensados por sua fidelidade, em termos financeiros e pessoais. Quarenta e dois por cento dos entrevistados afirmaram que os benefícios de fidelidade, como ganhar e resgatar pontos, serão importantes para eles quando viajarem em 2023.

A Hilton entende a importância de oferecer serviços confiáveis e acolhedores a todos os hóspedes, sempre, seja fornecendo um excelente atendimento para famílias que valorizam estar juntas, ou recebendo um pet que está viajando também. Na verdade, o filtro para reservas de hotéis "Pet Friendly" é o terceiro mais procurado no site de reservas Hilton.com.

Os viajantes querem inovações de viagem sem pontos de atrito e que sejam tecnologicamente avançadas e humanasO ano de 2022 revelou pontos de atrito inesperados nas viagens. A pesquisa global da Hilton mostrou que mais de metade (56%) dos viajantes vai priorizar a adoção de soluções que facilitem as viagens em 2023. Quase nove em cada dez (86%) entrevistados desejarão ter pelo menos uma coisa personalizada durante suas experiências e suas interações de viagem, e 26% dos entrevistados acham que a tecnologia oferecida no hotel será importante para terem uma estadia tranquila.

Para reduzir os maiores pontos de tensão nas viagens, os hóspedes buscarãoas soluções mais lógicas e úteis. Eles vão querer os serviços e a hospitalidade que desejavam antes da pandemia, seja recomendações personalizadas de restaurantes ou ajustes nas reservas. Em termos de inovações tecnológicas, continuarão desejando ter a eficiência da Chave Digital no app do Hilton Honors, que permite que os viajantes sigam direto para seu quarto sem precisar passar pela recepção, e opções aprimoradas para reserva, como Confirmed Connecting Rooms by Hilton, que permite que famílias e amigos reservem quartos conectados quando fizerem a reserva on-line.

Para mais informações e para ler o relatório completo de 2023, visite Stories.Hilton.com/2023Trends.Para começar a planejar as viagens de 2023, visite Hilton.com.

MetodologiaForam utilizados métodos qualitativos e quantitativos para determinar as tendências detalhadas neste relatório. A Hilton entrevistou as partes interessadas em toda a organização para ter uma visão de como estão sendo as viagens hoje e saber quais serão as prioridades em 2023. As divisões comerciais incluíram: eventos/viagens comerciais, alimentos e bebidas, bem-estar, sustentabilidade, design, inovação digital, cultura empresarial. Além disso, a Hilton encomendou uma pesquisa on-line à empresa Material, que foi realizada em agosto de 2022 com consumidores do público em geral com 18 anos ou mais em vários mercados, com perguntas sobre o comportamento em relação a viagens. Especificamente, a pesquisa coletou respostas de 1.002 pessoas em cada um dos seguintes países: Austrália, China, Alemanha, Japão, México e Reino Unido. Nos Estados Unidos, foram entrevistadas 1.108 pessoas.

Sobre o HiltonHilton (NYSE: HLT) é uma empresa global líder no setor de hospitalidade com um portfólio de 18 marcas de classe mundial, que abrange mais de 7.000 propriedades com mais de 1.1 milhão de quartos em 123 países e territórios. Dedicada a cumprir a missão do seu fundadora de preencher o mundo com a luz e o calor da hospitalidade, a Hilton já recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em mais de 100 anos de história, ganhou um lugar de destaque na lista Forbes's 100 Best Companies to Work For e foi nomeada a Líder Global do Setor pelo Dow Jones Sustainability Indices por cinco anos consecutivos. A Hilton introduziu vários aprimoramentos de tecnologia líderes do setor para melhorar a experiência do hóspede, incluindo Digital Key Share, upgrades automatizados de quarto gratuitos e a capacidade de reservar quartos conjugados confirmados. Através do premiado programa de fidelidade para hóspedes, Hilton Honors, os quase 146 milhões de membros que reservam diretamente com a Hilton podem ganhar pontos para estadas de hotéis e experiências que o dinheiro não pode comprar. Com o aplicativo gratuito Hilton Honors app, os hóspedes podem reservar sua estadia, selecionar seu quarto, fazer o check-in, destrancar a porta com uma chave digital e fazer o check-out, tudo a partir de seu smartphone. Acesse stories.hilton.com para obter mais informações e conecte-se com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

