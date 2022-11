Comunicado do Business Wire :FarEye

As vendas globais de comércio eletrônico devem crescer para US$ 7,4 bilhões até 2025, mais que o dobro desde 2018, levando ao aumento da complexidade logística da etapa final de entrega e ao aumento das expectativas dos consumidores. A FarEye apresentou, hoje, novas soluções que abordam esses desafios, orientadas para as principais áreas da jornada de entrega do serviço de frete - envio, rastreamento, trajeto, execução e experiência.

"Nossa missão desde o primeiro dia sempre foi melhorar a experiência de entrega. Hoje, não se trata mais apenas da entrega - tem a ver com toda a experiência, do primeiro clique no site até a entrega do pedido na porta da casa", disse Kushal Nahata, CEO e cofundador da FarEye. "As empresas devem solucionar todos os passos desse processo, sendo o aspecto mais crucial, complicado e caro da jornada de entrega. Nossas novas soluções ajudam as empresas a transformar a última etapa da entrega em uma vantagem competitiva, gerando valor e reduzindo custos, ao mesmo tempo em que aumentam a fidelidade à marca e a repetição das compras."

Os produtos da FarEye estão sustentados pela FarEye Platform, uma plataforma de logística de entrega de código baixo/sem código tudo-em-um que combina orquestração, visibilidade em tempo real, experiências de clientes de marca e gerenciamento de processos de negócios para garantir que as entregas sejam pontuais e precisas, desde o pedido até a porta.

Esses novos produtos modulares estão no topo da plataforma e executam com eficiência o processo de etapa final da entrega, garantindo uma experiência ideal para o consumidor:

-- Envio: atenda aos clientes onde eles estiverem, oferecendo uma gama flexível de opções de entrega. Otimize entregas habilitadas para várias operadoras para obter máxima eficiência e desempenho de entrega no prazo.

-- Rastreamento: forneça visibilidade do envio em tempo real em toda a jornada do pedido durante a entrega, e evite atrasos e interrupções.

-- Trajeto: torne as entregas mais lucrativas com planejamento e programação de rotas baseado em restrições dinâmicas.

-- Execução: acelere as operações de cross-dock e dos motoristas, levando a operações mais rápidas no centro de entrega ou armazém.

-- Experiência: ofereça uma experiência de cliente diferenciada e de marca em todo o processo de pré e pós-compra - desde o rastreamento e agendamento de pedidos até notificações de entrega para devoluções e trocas.

As empresas dos setores de comércio eletrônico e varejo, grandes e volumosos, correio e logística que buscam aumentar a eficiência operacional e criar experiências de entrega superiores ao cliente podem fazer o download do novo "Last-mile Technology Buyer's Guide" [Guia do comprador de tecnologia de última milha] em nosso site.

Sobre a FarEye

A plataforma de entrega inteligente da FarEye transforma as entregas em uma vantagem competitiva. Empresas de varejo, comércio eletrônico e logística de terceiros usam a combinação exclusiva da FarEye de orquestração, visibilidade em tempo real e experiências de clientes de marca para simplificar a complexa logística da etapa final de entrega. A plataforma da FarEye permite que as empresas aumentem a fidelidade e a satisfação do consumidor, reduzam custos e melhorem a eficiência operacional. A FarEye tem mais de 150 clientes em 30 países e cinco escritórios no mundo todo. FarEye, a primeira escolha para a última etapa.

