Comunicado do Business Wire :EXEED

A EXEED, marca automobilística chinesa em ascensão, dedica-se à sua ambiciosa presença na América Latina. Eles teriam escolhido o Brasil como palco de estreia e têm como alvo marcas tradicionais de luxo e estão construindo o BBE do Brasil (BMW, Mercedes Benz e EXEED). Assim como seu nome EXEED enraizado na palavra EXCEED, está sempre tentando superar a si mesma ao invés de outros concorrentes, e sempre em busca de futuros infinitos e desafios desconhecidos.

A coragem da EXEED em construir "BBE" decorre de todos os aspectos da excelência. Nascida na China, a EXEED orgulha-se de possuir um pool genético muito internacional: centros europeus de P&D, centenas de ex-designers e engenheiros da BMW e Jaguar, fornecedores de componentes e peças de alto nível, incluindo INTEL, BOSCH, MAGNA e Benteler.

Com base na capacidade robusta de P&D e fornecedores resilientes, a EXEED possui tecnologias de ponta para produtos de próxima geração.

Desde a presença global da EXEED, BORN FOR MORE tem sido seu slogan, quanto aos laços profundos com espíritos de exploração e artes requintadas.

A EXEED possui seu próprio laboratório de testes de colisão de veículos semelhante aos mais altos padrões de CNCAP e EuroNcap. Além disso, o laboratório NVH exclusivo da EXEED também garante a realização e fornecimento das melhores práticas de ruído, vibração e aspereza para seus produtos avançados. E o laboratório de motores visualizado é considerado uma inovação que melhorará a avaliação da otimização.

A EXEED vem mapeando sua cobertura de mercado na Europa Oriental, Oriente Médio e Chile em um ritmo constante, ganhando grande popularidade. Quanto à próxima fase de desenvolvimento no exterior, a EXEED se envolverá em mais SAFARI, mais mercados, como África, América do Sul, Europa, Austrália, Nova Zelândia e outros.

A ambição global da EXEED transmitiu que a nova era dos veículos chineses de alta qualidade entrou em um status de decolagem.

O Brasil sempre foi o centro de negócios da América Latina para todos os fabricantes ambiciosos. Antes da EXEED, outras marcas chinesas também estabeleceram fábricas ou lançaram produtos. A presença anterior dos parceiros da EXEED também pode provar que a EXEED está tomando uma decisão ousada, mas correta.

Exeed também visa sua estreia no Brasil. É relatado que a EXEED está agora reunindo possíveis aliados para competir no Brasil, e já formulou planos de negócios abrangentes e critérios para selecionar parceiros de negócios locais para o próximo desenvolvimento em um futuro breve.

A entrada no Brasil é, claramente, uma decisão inteligente, visto que o ambiente macro e a atual conjuntura econômica permitem o desenvolvimento de empresas estrangeiras. Contudo, não importa que tipo de circunstâncias externas estejam mudando rapidamente, o impulso próspero do país permanecerá consistente como de costume. A EXEED também pode esbarrar no momento certo para a nova rodada da Corrida do Ouro no Brasil para a indústria automobilística.

EXEED https://www.exeedcars.com/

Bella Chen Bella9@exeedinternational.com

