Comunicado do Business Wire :Egon Zehnder

A Egon Zehnder, empresa mundial de consultoria em liderança, divulgou hoje os resultados de seu "Global Board Diversity Tracker 2022-2023", revelando que, embora os conselhos corporativos estejam vendo um progresso constante na diversidade de gênero e raça e etnia, é necessária mais ação no objetivo mais amplo de inclusão que melhorará a eficácia de diretorias cada vez mais diversificadas.

Os destaques do rastreador incluem:

-- O número de grandes empresas com pelo menos uma mulher a bordo aumentou para 93% (de 89% em 2020).

-- O progresso mais rápido nos últimos 10 anos é dominado por países da Europa Ocidental, mas Australásia, Canadá, África do Sul e Malásia também transformaram seus conselhos.

-- Nos EUA, 19% dos cargos de diretoria entre as empresas Russell 3000 eram ocupados por membros não-brancos, acima dos 13% em 2019, de acordo com dados analisados pela Institutional Shareholder Services.

Esses aumentos na diversidade dos conselhos iluminaram uma nova necessidade: as organizações que priorizaram a representação diversificada agora devem desenvolver uma cultura inclusiva que permita que novas perspectivas sejam compartilhadas e valorizadas. À medida que as diretorias enfrentam uma pressão externa cada vez maior para modernizar suas operações, as presidências desempenharão um papel importante como defensores da inclusão e da eficácia do conselho, ao mesmo tempo que continuam expandindo a definição de diversidade.

Embora cada assento em um conselho tenha um grande impacto, é necessário mais progresso na diversificação da representação de sua liderança:

-- Em 2022, 25% das lideranças de comitês do conselho no mundo todo eram mulheres (contra 21,2% em 2020). Também houve um pequeno aumento nos cargos de presidência não executiva ocupados por diretoras - para 8,4%, diante dos 7,2% em 2020 - e no número de cargos de presidência executiva do sexo feminino - 3,7%, um aumento de 0,7% em relação a 2020.

-- De acordo com nossa análise dos dados da Institutional Shareholder Services, os membros não-brancos entre empresas Russell 3000 detinham 19% dos cargos de diretoria em 2022 e 9% dos cargos de presidência do conselho. No nível dos comitês, 13% dos membros não-brancos ocupavam a presidência de comitês de auditoria, remuneração ou nomeação e governança.

"Continuamos vendo um progresso positivo na diversificação dos conselhos, mas devemos reconhecer que o trabalho árduo está apenas começando e um foco maior na inclusão acabará por gerar um progresso significativo. Embora a jornada de cada diretoria seja diferente, o destino deve ser semelhante: um conselho com uma cultura inclusiva com pessoas que trazem uma mistura de experiências que integram perspectivas únicas em todas as decisões tomadas pelo conselho", disse Pam Warren, colíder da Prática Global de Diversidade, Equidade e Inclusão na Egon Zehnder. "Portanto, é hora de mudar nosso foco para impulsionar a inclusão, repensando o processo, a cultura e as operações que definem a estrutura de nossos conselhos. Isso exigirá vulnerabilidade, aprendizado e compromisso com a mudança, mas os resultados terão um impacto profundo nos próximos anos."

A diversidade LGBTQ+ também permanece sub-representada e muitas vezes indefinida nas diretorias. Um relatório da Out Leadership descobriu que menos de 1% das empresas da Fortune 500 têm políticas inclusivas voltadas para lideranças LGBTQ+, e apenas 26 das 5.670 cadeiras do conselho são ocupadas por lideranças LGBTQ+ - várias das quais são ocupadas pela mesma pessoa. O relatório também revelou que apenas 41 empresas da Fortune 1000 definem a diversidade do conselho como inclusiva de pessoas LGBTQ+.

Desde o último Global Board Diversity Tracker, há dois anos, alguns progressos foram notados: em 2021, a Nasdaq promulgou requisitos de diversidade nos conselhos para que suas cerca de 3 mil empresas listadas contratassem pelo menos uma mulher, bem como uma pessoa racialmente diversa ou LGBTQ+, além de exigir a divulgação da composição demográfica de integrantes dos conselhos. No Canadá, foram implementadas disposições para aumentar a representação feminina nos conselhos para 50% e outros grupos minoritários (incluindo membros da comunidade LGBTQ+) para 30% dentro de cinco e sete anos, respectivamente.

"É encorajador ver o progresso na direção certa, especialmente em países como o Canadá, onde existem disposições destinadas a aumentar a representação de mulheres e minorias, o que inclui LGBTQ+", afirmou Cynthia Soledad, colíder da Prática Global de Diversidade, Equidade e Inclusão na Egon Zehnder. "À medida que os conselhos passam de se centrar apenas na representação para também considerar a inclusão, será crucial evoluir todos os seus processos para serem mais inclusivos, incluindo o cumprimento de normas, integração de diretorias e planejamento de sucessão de liderança. A presidência do conselho desempenhará um papel crucial nessa transição."

Para obter mais dados e um plano de ação para inclusão nos conselhos corporativos, consulte o relatório completo do "Global Board Diversity Tracker": https://www.egonzehnder.com/global-board-diversity-tracker.

Sobre o Global Board Diversity Tracker

Lançado bienalmente nos últimos 18 anos, o relatório acompanha e analisa o progresso global da diversidade dos conselhos. O relatório deste ano analisou - usando dados de 1.776 empresas de capital aberto em 44 países com uma capitalização de mercado combinada de EUR 8 bilhões - um total de 19.958 assentos em conselhos de organizações que têm a influência e a oportunidade de gerar impacto econômico e cultural para sociedades inteiras, bem como para pessoas. Como a jornada de cada conselho será diferente, a Egon Zehnder incluiu no relatório setores adicionais de diversidade, oferecendo estudos de caso com diretorias, diretorias executivas e presidências do mundo todo para discutir a inclusão de etnia, orientação sexual e outras perspectivas na sala de reuniões.

Sobre a Egon Zehnder

A Egon Zehnder é a empresa de consultoria de liderança mais importante do mundo, inspirando líderes a navegar por questões complexas com respostas humanas. Ajudamos as organizações a chegar ao cerne de seus desafios de liderança e oferecemos feedback e insights honestos para ajudar os líderes a perceberem seu verdadeiro ser e propósito. Nossos 560 consultores em 63 escritórios e 37 países são ex-líderes da indústria e funcionais que colaboram perfeitamente em diferentes regiões, setores e cargos para fornecer todo o poder da empresa a cada cliente, sempre.

Acreditamos que juntos podemos transformar pessoas, organizações e o mundo através da liderança.

Para mais informações, acesse www.egonzehnder.com e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

