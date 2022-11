Comunicado do Business Wire :Aerogen

No final de 2021, a Aerogen® (Galway, Irlanda) e a CanSinoBIO (SSE: 688185, HKEX: 06185) (Tianjin, China) anunciaram uma parceria de desenvolvimento e fornecimento comercial para a entrega da nova vacina inalável (recombinante) contra o coronavírus - a Convidecia Air? da CanSinoBIO -, que utiliza a tecnologia patenteada da Aerogen de administração de medicamentos em aerossol.

Agora em2022, a Convidecia Air? recebeu a Autorização de Uso Emergencial como dose de reforço pela Administração Nacional de Produtos Médicos ("NMPA") da China. Em 25 de outubro, Xangai tornou-se a primeira cidade a iniciar a vacinação de reforço por inalação para adultos com 18 anos ou mais que tinham sido previamente administrados com duas doses de vacinas inativadas ou uma dose de Convidecia?.

A vacina em aerossol é inalada diretamente através de um dosador nas vias respiratórias do paciente. Esta rota imita a via natural de infecção do vírus respiratório COVID-19 e pode criar benefícios adicionais por meio da geração de imunidade da mucosa.

De acordo com um ensaio clínico de Fase 3 publicado em dezembro de 2021 na revista "The Lancet", a vacina injetável Convidecia? obteve uma eficácia de 91,7% na prevenção de doenças graves após quatro semanas ou mais depois de uma única dose administrada.1

Outros ensaios clínicos sobre administração por inalação, publicados na "The Lancet" em dezembro de 2021 e agosto de 2022, demonstraram que a vacina inalável Convidecia Air? como reforço heterólogo gerou respostas imunes muito mais fortes do que aquelas induzidas por um reforço homólogo de vacina inativada. A Convidecia Air? provou ser uma solução inovadora que oferece proteção segura e eficaz para as pessoas por meio de uma administração sem agulha, indolor e não invasiva, sem nenhum evento adverso grave observado.2,3

A inoculação pela via de aerossol inalado requer o uso de um volume consideravelmente menor de vacina e, portanto, fornece a capacidade de permitir que um número muito maior de pacientes tenha acesso à vacina da CanSinoBIO em comparação com o que seria possível usando uma abordagem injetável.4

Outros ensaios clínicos da vacina inalável estão progredindo na Ásia e na América Latina para apoiar as aprovações de outros países no que se refere a essa tecnologia inovadora.

John Power, CEO e fundador da Aerogen, disse: "O mundo tem uma necessidade urgente de uma solução eficaz, de baixo - custo, escalonável , e acessível mundialmente para a vacinação em massa. O desenvolvimento pioneiro realizado pela Aerogen e CanSino resultou em um sistema que atende a todos esses requisitos e com capacidade de vacinar na casa dos bilhões. Estamos muito satisfeitos com as notícias de aprovação e lançamento público na China e esperamos mais aprovação de vacinas inalatórias em todo o mundo".

Dr. Xuefeng YU, Presidente e CEO da CanSinoBIO comentou: "É uma honra que nossos esforços de colaboração com a Aerogen na entrega da inovadora da vacina inalável contra a COVID-19 estejam sendo reconhecidos pelo mercado. Esse avanço significativo na vacinação tem o potencial de bloquear a transmissão por meio de uma camada adicional de imunidade da mucosa.Mal podemos esperar para expandir o acesso global à nossa inovadora vacina sem agulha. Queremos que a sociedade volte à vida normal o mais rápido possível".

Leo Clancy, CEO da Enterprise Ireland, afirmou: "A Aerogen tem um histórico excepcional, fornecendo tecnologia disruptiva revolucionária para MedTech e empresas farmacêuticas no mundo todo, a fim de otimizar e acelerar o desenvolvimento e a produção de medicamentos, incluindo as vacinas. As tecnologias inovadoras buscadas pela empresa continuam ultrapassando fronteiras e transformando tratamentos, neste caso em relação à Covid-19, impactando positivamente o bem-estar das pessoas. O anúncio de hoje é extremamente importante e fortalece ainda mais a posição da Irlanda na cadeia de valor global de desenvolvimento e fabricação de vacinas. Esperamos continuar trabalhando com a Aerogen e continuar transformando a oferta de produtos para saúde por meio da inovação, sustentando o crescimento contínuo da empresa nos mercados mundiais".

Informações adicionais:

Sobre a CanSinoBIO:

A CanSinoBIO (SSE: 688185, HKEX: 06185) é uma empresa biofarmacêutica líder - comprometida com a pesquisa, produção e comercialização de vacinas inovadoras para a segurança da saúde pública mundial. Ela possui cinco tecnologias de plataformas integradas, que incluem: tecnologia baseada em vetores virais, tecnologia de vacinas sintéticas, design de estrutura de proteínas e tecnologia de vírus da gripe sazonal trivalente (VLP) (recombinante), tecnologia de vacinas de RNA mensageiro (mRNA), bem como tecnologia de formulação e entrega. A empresa possui um excelente portfólio de produtos em desenvolvimento que previnem 12 doenças, entre os quais estão a vacina inovadora da Ásia para a doença por vírus Ebola (Ad5-EBOV), a nova vacina recombinante contra o coronavírus (vetor de adenovírus tipo 5) reconhecida pela OMS e nossa grande inovação global: a Convidecia AirTM, uma vacina inalável contra a COVID-19. Para mais informações, acesse www.cansinotech.com.

Sobre a Aerogen:

A Aerogen é o líder mundial em administração de medicamentos em aerossol para cuidados agudos. O Aerogen Solo é uma tecnologia de administração de fármacos em aerossol de sistema fechado para uso em um único paciente5 que atenua a transmissão de aerossol infeccioso gerado pelo paciente durante a ventilação6-11. Como o único sistema de circuito fechado disponível globalmente, a tecnologia da Aerogen tem sido usada para tratar mais de 16 milhões de pacientes em 75 países no mundo inteiro, desempenhando um papel crucial em alas de emergência e unidades de terapia intensiva12.

