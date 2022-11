Comediante americano Jay Leno é hospitalizado com queimaduras

O apresentador e comediante americano Jay Leno sofreu queimaduras graves no rosto após um acidente com um de seus automóveis, noticiaram meios de comunicação nesta segunda-feira (14).

O astro da televisão se machucou quando um de seus carros pegou fogo em sua garagem em Los Angeles, segundo o portal de notícias TMZ.

Leno, de 72 anos, confirmou em um comunicado enviado à AFP que fará uma pausa em sua agenda por algumas semanas para se recuperar.

"Tenho queimaduras graves de um incêndio a gasolina. Estou bem, mas preciso de uma ou duas semanas para me recuperar", escreveu.

O ex-apresentador do "The Tonight Show" foi levado ao Centro para Queimaduras Grossman após o incidente, informou o TMZ.

A revista People acrescentou que o comediante cancelou repentinamente sua participação em um evento em Las Vegas no domingo.

"Sua família não entrou em detalhes, mas houve uma emergência médica grave que impede Jay de viajar", publicou a People, citando um e-mail enviado aos participantes do evento. "Tudo o que sabemos é que está vivo, nossas orações esta noite serão por ele e sua família".

Leno assumiu o programa noturno "The Tonight Show" em 1992 das mãos de Johnny Carson, ocupando um espaço tradicional na televisão americana durante décadas.

Depois de uma experiência breve e de pouco sucesso com "The Jay Leno Show", o apresentador continuou com "The Tonight Show" até 2014, quando Jimmy Fallon assumiu o programa noturno de variedades.

Leno também apresentou durante sete temporadas o "Jay Leno's Garage".

