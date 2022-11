Chefe da diplomacia dos EUA para América Latina visita Uruguai e Chile

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos para a América Latina e o Caribe, Brian Nichols, viaja esta semana ao Uruguai e ao Chile para estreitar laços, informou nesta segunda-feira (14) o Departamento de Estado.

Nichols estará em Montevidéu entre terça e quarta-feira para o Diálogo Interministerial Bilateral Anual (ABID), destinado a "aprofundar as relações", sobretudo na área de segurança global, comércio e desenvolvimento econômico sustentável e igualitário, indica o comunicado.

Na capital uruguaia, o subsecretário de Estado se reunirá com o presidente Luis Lacalle Pou, o chanceler Francisco Bustillo e outras autoridades.

Em julho, no Senado de Washington, o democrata Tim Kaine pediu ao governo de Joe Biden que prestasse atenção às "histórias de sucesso" na América Latina, como o Uruguai, que ele definiu como "um modelo em muitos sentidos".

O Uruguai negocia um acordo de livre comércio com a China e Lacalle Pou disse que quer um com os Estados Unidos, mas lamentou que Washington "não olhe para o sul".

Heide B. Fulton, nomeada por Biden como embaixadora no país sul-americano, propôs "buscar novas ferramentas para fortalecer a relação" com o Uruguai.

No Chile, que visitará entre quarta e quinta-feira, Nichols também participará de uma reunião de alto nível, que "destacará a sólida cooperação" entre as duas nações "em democracia e direitos humanos, comércio e investimento, proteção ambiental e energia renovável", segundo o comunicado do Departamento de Estado.

Além disso, aproveitaram para discutir imigração e segurança regional.

A embaixadora Gina Abercrombie-Winstanley, diretora de diversidade e inclusão do Departamento de Estado, também participará da agenda no Chile.

A vice-chanceler Ximena Fuentes comandará a delegação chilena.

Esta semana, o presidente chileno, Gabriel Boric, se reunirá com Biden à margem do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na Tailândia.

