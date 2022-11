Bayern anuncia saída de Demichelis para ser treinador do River Plate

O Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira que Martín Demichelis deixa em comum acordo o time B do clube bávaro para ser novo treinador do River Plate, onde chega para substituir Marcelo Gallardo.

"O FC Bayern e Martín Demichelis concordaram que o treinador da segunda equipe irá para o seu clube de formação, o River Plate de Buenos Aires, a seu próprio pedido, para assumir o cargo de treinador principal", informou o clube alemão em comunicado.

"É uma história de loucos. O Bayern me trouxe do River Plate como jogador jovem e agora volto do FCB como jovem treinador", disse o técnico argentino de 41 anos, citado na mesma nota. "Saio deste clube com muita gratidão em meu coração e agora espero a grande tarefa em meu segundo clube do coração".

Como jogador, Demichelis passou por Manchester City, Málaga, Atlético de Madrid e Espanyol, além de River e Bayern.

Pela seleção argentina, disputou 51 jogos e participou de duas Copas do Mundo e uma Copa América.

Demichelis chega ao River para substituir Gallardo, que no domingo encerrou seu histórico ciclo de mais de oito anos no clube argentino com uma goleada por 4 a 0 em um amistoso com o Betis da Espanha.

