Alemanha vai estatizar filial local da companhia russa Gazprom

A Alemanha vai nacionalizar a filial local da gigante companhia energética russa Gazprom para evitar a quebra deste fornecedor de gás que o Estado alemão administra desde abril e que está superendividada.

O objetivo é garantir a "segurança do fornecimento de gás" na Alemanha, afirmou o Ministério da Economia em um comunicado.

Esta é a segunda nacionalização de um importante grupo energético na Alemanha em três meses. Em setembro, Berlim fez o mesmo com a Uniper, asfixiada pelos cortes no fornecimento de gás russo.

A empresa Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) era conhecida anteriormente como Gazprom Germania. É uma operadora de redes e controla indiretamente a maior instalação de armazenamento de gás da Alemanha, situada na cidade de Rehden, no noroeste do país.

Depois da invasão russa da Ucrânia e da decisão de Moscou de reduzir o fornecimento de energia à Europa, Berlim assumiu o controle da empresa em abril, mas não estava claro quem era o proprietário da companhia.

Como resultado, os parceiros comerciais e os bancos suspenderam as relações comerciais com a empresa ou se mostraram reticentes a iniciar novas, disse o Ministério da Economia da Alemanha.

"Isso coloca em perigo a continuidade das operações comerciais da SEFE e, portanto, o abastecimento de gás", acrescentou.

Como resultado da nacionalização, a Gazprom perde sua participação na empresa, segundo o ministério.

Agora, Berlim vai aportar 225 milhões de euros na empresa, tornando-se assim o "único novo acionista". "Isso conclui a mudança de propriedade", declarou o Ministério da Economia.

