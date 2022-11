AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2022 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - População mundial deve chegar a 8 bilhões -

América

PANAMÁ (Panamá) - Julgamento de 32 pessoas no caso de lavagem de dinheiro e evasão fiscal revelado pelos 'Panamá Papers' - (até 18)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual e estupro de cinco mulheres - (até 9 de Dezembro)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento da Trump Organization por suposta fraude fiscal - (até 30 de Novembro)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Conferência sobre inovação e cultura "Rio Innovation Week" - (até 16)

(+) WILMINGTON (Estados Unidos) - Julgamento de Elon Musk, sobre reclamação de acionista da Tesla de que Musk recebeu remuneração injustificada - (até 31 de Dezembro)

BUENOS AIRES (Argentina) - Quinto aniversário do naufrágio do submarino argentino San Juan com 44 tripulantes a bordo -

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - O presidente colombiano, Gustavo Petro, dá coletiva de imprensa por seus 100 dias no poder -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Pintura 'O Pai', de Marc Chagall, roubada pelos nazistas e devolvida ao dono pela França, leiloada na Phillips -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Estreia do filme da Disney 'Strange World' - 22H00

Europa

(+) PARIS (França) - Apresentação pela Orpea do seu plano de transformação - 07H30

PARIS (França) - Processo sobre o atentado de Nice, que deixou 86 mortos e 400 feridos no Passeio dos Ingleses em 14 de julho de 2016 - (até 16 de Dezembro)

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

PARIS (França) - Processo da Airbus e Air France por "homicídio involuntário" no caso do voo Rio-Paris em 2009 - (até 8 de Dezembro)

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da Defesa da UE -

BERLIM (Alemanha) - 8º Congresso Mundial Contra a Pena de Morte, organizado pela ONG francesa ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) - (até 18)

LONDRES (Reino Unido) - Números mensais de emprego e desemprego para setembro - 05H00

PARIS (França) - Dados de inflação de outubro - 05H45

ROMA (Itália) - Processo por difamação movido por Giorgia Meloni contra o jornalista Roberto Saviano - 06H00

MADRI (Espanha) - Dados de inflação de outubro - 06H00

PARIS (França) - Relatório mensal de petróleo da IEA publicado - 07H00

(+) PARIS (França) - Julgamento da jornalista Maria Malagardis processada por difamação por Aloys Ntiwiragabo, chefe da inteligência militar de Ruanda durante o genocídio - 10H30

(+) BERLIM (Alemanha) - Annalena Baerbock e o Diretor-Geral da AIEA, Rafael Grossi, realizam uma coletiva de imprensa - 13H30

Oriente Médio e África do Norte

SHARM EL-SHEIKH (Egito) - Conferência Internacional do Clima COP27 - (até 18)

CARTUM (Sudão) - Visita de Volker Turk, comissário de direitos humanos da ONU - (até 16)

(+) TEERÃ (Irã) - Manifestação para marcar o 3º aniversário de um movimento de protesto contra o aumento dos preços da gasolina -

JERUSALÉM - Juramento de membros do Knesset -

TÂNGER (Marrocos) - Juiz ouve dois denunciantes na investigação do ex-chefe francês Jacques Bouthier acusado de assédio sexual - (até 16)

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Congresso Mundial de Mídia - 01H00 (até 17)

Ásia-Pacífico

(*) NUSA DUA (Indonésia) - Cúpula de Chefes de Estado do G20 - (até 16)

(+) NUSA DUA (Indonésia) - O presidente da China, Xi Jinping, se encontra com o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese -

(+) NUSA DUA (Indonésia) - Chanceler russo Sergei Lavrov dá coletiva de imprensa - 06H30

PEQUIM (China) - 10º aniversário de Xi Jinping como chefe do Partido Comunista Chinês -

(*) BANGCOC (Tailândia) - Visita do presidente chileno Gabriel Boric, para participar da Cúpula da APEC - (até 19)

TÓQUIO (Japão) - Dados da produção industrial para setembro, segunda estimativa - 02H30

África

(+) CAMPALA (Uganda) - Presidente Yoweri Museveni discursa à nação sobre surto de Ebola - 15H00

Esportes

(+) QUITO (Equador) - 39ª edição da Vuelta al Ecuador - (até 19)

QUARTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

América

(*) PALM BEACH (Estados Unidos) - Donald Trump promete fazer 'anúncio muito grande' - 00H00

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Decolagem do foguete SLS com a cápsula Orion, no âmbito de missão da Nasa, Artemis 1 - 04H04

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o G5 Sahel - 13H00

Europa

(+) ASTANA (Cazaquistão) - Visita do chefe de política externa da UE, Josep Borrell - (até 17)

COBLENÇA (Alemanha) - Começa o julgamento de Peter S, acusado de incêndio mortal em um albergue para imigrantes em 1991 -

(+) PARIS (França) - Decisão do Tribunal de Cassação sobre o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, sobre o conflito no Iêmen -

BERLIM (Alemanha) - Tribunal decide sobre possível anulação das eleições municipais de Berlim em 2021 -

ELTVILLE AM RHEIN (Alemanha) - Ministros do Interior do G7 se reúnem - (até 18)

(*) LONDRES (Reino Unido) - A bola de futebol com a qual Diego Maradona marcou seu gol da 'mão de Deus' na Copa do Mundo de 1986 é colocada à venda na Graham Budd Auctions -

LONDRES (Reino Unido) - Dados da inflação de outubro - 05H00

(+) VIENA (Áustria) - O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, dá entrevista coletiva - 10H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa semanal da OMS sobre questões de saúde global - 11H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Parlamento vota emenda constitucional que tornaria possível reforçar as leis antiterroristas - 13H00

Oriente Médio e África do Norte

ARGÉLIA - Argélia e Rússia realizam exercícios antiterroristas conjuntos - (até 28)

Ásia-Pacífico

FOSHAN (China) - 20º aniversário da identificação do surto de síndrome respiratória aguda grave (SARS) que levou à epidemia na Ásia -

Esportes

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Futebol: Amistoso: Emirados Árabes Unidos x Argentina - 13H30

RIADE (Arábia Saudita) - Futebol: Amistoso: Arábia Saudita x Croácia - 15H00

MASCATE (Omã) - Futebol: Amistoso: Omã x Alemanha - 15H00

QUINTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - 80º aniversário do cineasta norte-americano Martin Scorsese -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego / PNAD Terceiro Trimestre (07 a 09/2022) - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Desemprego semanal - 11H30

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, publica plano fiscal de médio prazo -

BADHOEVEDORP (Holanda) - Veredicto no julgamento de quatro acusados de derrubar o voo MH17 em 2014 sobre a Ucrânia - 10H30

DELFOS (Grécia) - Celebração do 50º aniversário da Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO - (até 18)

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Ministros da OCDE se reúnem sobre confiança pública e democracia - (até 18)

ESTRASBURGO (França) - CEDH decide sobre caso trazido por seguidores da Igreja da Unificação na Ucrânia - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Parlamento se reúne pela sexta vez para eleger um presidente - 07H00

NADOR (Marrocos) - Drama de Nador-Melilla: audiência do julgamento de recurso de um grupo de migrantes condenado em primeira instância a 11 meses de prisão -

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Cúpula do Oriente Médio e África - 00H00 (até 18)

Ásia-Pacífico

(+) BANGCOC (Tailândia) - O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, se encontra com o presidente da China, Xi Jinping -

JACARTA (Indonésia) - Reunião do conselho do Banco Central sobre as principais políticas de taxas de juros - 05H00

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Último dia para o painel do parlamento encarregado de investigar possível remoção de Ramaphosa para concluir seu trabalho -

Esportes

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Futebol: Amistoso: Gana x Suíça - 08H00

(+) DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Futebol: 13ª Edição do Globe Soccer Awards - 14H00

LISBOA (Portugal) - Futebol: Amistoso: Portugal x Nigéria - 16H45

AMÃ (Jordânia) - Futebol: Amistoso: Jordânia x Espanha - 17H45

SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022

América

ESTADOS UNIDOS - Filme 'She Said', sobre investigações contra Harvey Weinstein, é lançado -

SÃO JOSÉ (Estados Unidos) - Sentença para a fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, condenada por fraude -

LAS VEGAS (Estados Unidos) - Cerimônia de premiação do Grammy Latino - 00H00

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Salão do Automóvel de L.A. - (até 27)

Europa

(+) TASHKENT (Uzbequistão) - Visita do chefe de política externa da UE, Josep Borrell - (até 19)

MOSCOU (Rússia) - Chanceler Sergei Lavrov preside uma conferência sobre cooperação internacional para regiões russas -

BRUXELAS (Bélgica) - Encontro de ministros de Relações Exteriores da UE -

LONDRES (Reino Unido) - Greves no aeroporto de Heathrow - (até 21)

FRANKFURT (Alemanha) - Presidente do BCE, Christine Lagarde, fala em fórum econômico - 06H30

África

JOANESBURGO (África do Sul) - Julgamento de sete chineses acusados de tráfico de pessoas e trabalho infantil -

ÁFRICA DO SUL - Moody's atualizará classificação da Rússia (data a ser confirmada) -

Esportes

(+) PORTO (Portugal) - Futebol: Ligas europeias realizam conferência de imprensa no último dia da assembleia geral - 10H30

(+) CIDADE DO KUWAIT (Kuwait) - Futebol: Amistoso: Egito x Bélgica - 13H00

(+) St Petersburg (Rússia) - Futebol: Amistoso: Rússia x Bósnia-Herzegovina - 22H00

SÁBADO, 19 DE NOVEMBRO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - Dia Mundial do Banheiro -

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Naomi Biden, neta do presidente e da primeira-dama, realiza casamento na Casa Branca -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Cerimônia de premiação dos governadores da Academia -

(+) SANTIAGO (Chile) - Marcha do Orgulho - 13H00

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Acordo de grãos com Ucrânia negociado pela ONU e Turquia expira -

(+) MADRI (Espanha) - A Assembleia Parlamentar da OTAN realiza a sua sessão anual - 06H00 (até 21)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Fundação Peter Tatchell realiza protesto pelos direitos dos homossexuais do lado de fora da embaixada do Catar antes da Copa do Mundo - 11H00

Ásia-Pacífico

(+) MALÁSIA - eleição nacional -

DOMINGO, 20 DE NOVEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Criança -

América

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Músico britânico Elton John apresenta data final em sua turnê nos EUA -

Europa

(+) CAZAQUISTÃO - Eleição presidencial -

Ásia-Pacífico

(+) MANILA (Filipinas) - Visita da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris - (até 21)

(+) NEPAL - Eleições gerais -

África

(+) GUINÉ EQUATORIAL - Eleições presidencial, legislativa e municipais -

Esportes

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Auto: Fórmula 1 - Grande Prêmio de Abu Dhabi, Grande Prêmio -

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre combate ao terrorismo no Iraque e no Afeganistão - 13H00

Europa

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Jogador de futebol do Manchester United, Mason Greenwood, comparece ao tribunal, acusado de tentativa de estupro -

(+) BIRMINGHAM (Reino Unido) - Conferência anual da Confederação da Indústria Britânica (CBI) - (até 22)

(+) PARIS (França) - Julgamento de apelação de Ayoub El-Khazzani, condenado à prisão perpétua por ataque frustrado a bordo de um trem Thalys em 2015 - 07H00 (até 9 de Dezembro)

África

(+) MORONI (Comores) - Julgamento do ex-presidente Ahmed Abdallah Sambi, acusado de traição - (até 23)

