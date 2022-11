Ruud estreia no ATP Finals com vitória sobre Auger-Aliassime

O tenista norueguês Casper Ruud estreou neste domingo no ATP Finals com vitória sobre o canadense Felix Auger-Alissime, no primeiro jogo do grupo verde.

Ruud, número 4 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4), 6-4, em uma hora e 51 minutos de partida.

O norueguês, que este ano foi finalista de Roland Garros e do US Open, lidera seu grupo antes do jogo entre o espanhol Rafael Nadal e o americano Taylor Fritz, também neste domingo, às 17h00.

