PSG goleia Auxerre e se isola na liderança do Francês em último jogo antes da Copa

O Paris Saint-Germain goleou o Auxerre por 5 a 0 neste domingo e abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Francês na última rodada antes da Copa do Mundo.

Em partida que contou com o trio MNM - Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi -, os torcedores viram um elenco já com a cabeça no Mundial, mas que não deixou de exibir boa forma coletivamente.

Mbappé marcou o primeiro gol, enquanto outros jogadores que estarão no Catar também brilharam, como o português Nuno Mendes, com duas assistências, e Renato Sanches, com um gol, além do espanhol Carlos Soler e do marroquino Achraf Hakimi, que também marcaram.

Uma partida disputada sem muita intensidade, com um trio MNM discreto, mas que fez o suficiente para garantir o bom resultado até o próximo jogo do campeonato, marcado para 28 de dezembro, contra o Strasbourg.

Messi e Neymar foram substituídos aos 29 minutos do segundo tempo em boas condições físicas, aliviando argentinos e brasileiros que contam com os craques no Mundial.

"Nenhum dos meus jogadores me enviou nenhum sinal de medo. Minha obsessão era que minha equipe pudesse se expressar o mais livremente possível sem a psicose de uma lesão", afirmou o técnico do PSG, Christophe Galtier.

Com este placar, o PSG abriu cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Lens, na 15ª rodada da 'Ligue 1', que conta com mais seis jogos neste domingo, incluindo a visita do Olympique de Marseille ao Monaco, que brigam pela zona das competições europeias.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Nice 1 - 1

- Sábado:

Lens - Clermont-Ferrand FC 2 - 1

Rennes - Toulouse 2 - 1

- Domingo:

PSG - Auxerre 5 - 0

Brest - Troyes

Lille - Angers

Montpellier - Reims

Nantes - Ajaccio

(13h05) Strasbourg - Lorient

(16h45) Monaco - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 41 15 13 2 0 43 9 34

2. Lens 36 15 11 3 1 26 10 16

3. Rennes 31 15 9 4 2 31 14 17

4. Olympique de Marselha 27 14 8 3 3 23 11 12

5. Monaco 27 14 8 3 3 27 18 9

6. Lorient 27 14 8 3 3 25 20 5

7. Lille 23 14 7 2 5 26 23 3

8. Lyon 21 15 6 3 6 23 18 5

9. Nice 20 15 5 5 5 15 17 -2

10. Clermont-Ferrand FC 19 15 5 4 6 19 23 -4

11. Reims 16 14 3 7 4 15 20 -5

12. Toulouse 16 15 4 4 7 20 27 -7

13. Troyes 14 14 3 5 6 25 29 -4

14. Montpellier 13 14 4 1 9 23 28 -5

15. Auxerre 13 15 3 4 8 14 31 -17

16. Nantes 12 14 2 6 6 15 22 -7

17. Ajaccio 11 14 3 2 9 12 22 -10

18. Strasbourg 10 14 1 7 6 16 25 -9

19. Brest 10 14 2 4 8 14 27 -13

20. Angers 8 14 2 2 10 15 33 -18

