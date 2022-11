Pelosi acredita em vitória democrata na Câmara de Representantes

A presidente da Câmara de Representantes do Congresso americano, a democrata Nancy Pelosi, disse neste domingo (13) estar confiante em que seu partido manterá o controle dessa Casa, apesar das estimativas atuais que dão uma estreita maioria aos rivais republicanos.

"Ainda acreditamos que temos condições de ganhar", declarou Pelosi à rede CNN.

Cinco dias após as eleições de meio de mandato, ainda não há resultados sobre cerca de 20 cadeiras na Câmara baixa do Congresso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com as emissoras CNN e ABC, os republicanos ocuparam, até agora, 211 dos 218 assentos necessários para obter a maioria.

"Ainda há muitas cédulas para contar", insistiu Pelosi, comparando o processo eleitoral com as Olimpíadas: "Em meio segundo, você pode ter ouro, prata, ou bronze".

Ela se mostrou, em geral, satisfeita com os resultados do Partido Democrata nas eleições de 8 de novembro, ironizando que a anunciada "onda" republicana não tenha acontecido.

"Quem diria, há dois meses, que essa onda vermelha se tornaria uma gotinha muito pequena", brincou, referindo-se à cor que identifica os republicanos.

Pelosi também elogiou os resultados obtidos no Senado, após o anúncio, ontem, da vitória de um candidato democrata no estado de Nevada. Com isso, o partido manteve o controle da Câmara alta.

"É motivo de comemoração", declarou Pelosi, com um sorriso.

rle/chp/ad/llu/tt

Tags