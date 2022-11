Nadal estreia no ATP Finals com derrota para o americano Taylor Fritz

O tenista espanhol Rafael Nadal estreou neste domingo no ATP Finals, o único grande torneio que lhe falta em sua galeria de títulos, com uma derrota para o americano Taylor Fritz.

Fritz, número 9 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-1, em uma hora e 37 minutos de partida.

Mais cedo, no primeiro jogo grupo Verde, o norueguês Casper Ruud venceu o canadense Felix Auger-Alissime.

Ruud, número 4 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4), 6-4, em uma hora e 51 minutos.

O norueguês, que este ano foi finalista de Roland Garros e do US Open, e o americano, campeão do Masters 1000 de Indian Wells na temporada, se enfrentam na próxima terça-feira e quem vencer estará virtualmente classificado para as semifinais, enquanto o perdedor do outro jogo, entre Nadal e Auger-Aliassime, estará eliminado.

