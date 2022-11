Milan recupera vice-liderança do Italiano; Inter entra no G4

O Milan recuperou a vice-liderança do Campeonato Italiano ao derrotar neste domingo a Fiorentina por 2 a 1, pela 15ª rodada, na qual a Inter de Milão conseguiu uma grande vitória contra a Atalanta para entrar no G4.

O time 'rossonero' sofreu para dobrar a 'Viola' em San Siro e teve que esperar até os acréscimos para selar a vitória, graças a um gol contra do sérvio Nikola Milenkovic aos 47 do segundo tempo.

O Milan tinha aberto o placar logo aos dois minutos de jogo com o português Rafael Leão, mas a Fiorentina empatou aos 28 com Antonin Barak.

Com esta vitória, os milanistas somam 33 pontos, oito atrás do líder Napoli, mas recuperam a segunda posição à espera do resultado da Lazio, que ainda hoje visita a Juventus em Turim.

Mais cedo, a Inter de Milão terminou bem o ano de 2022 ao vencer Atalanta fora de casa por 3 a 2 para subir para a quarta posição, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões.

Edin Dzeko, com dois gols (36, 56), abriu o caminho para a vitória interista. O time de Bérgamo tinha saído na frente aos 24 minutos com Ademola Lookman de pênalti. O atacante nigeriano já soma sete gols em sua primeira temporada na Itália.

O zagueiro argentino da Atalanta José Luis Palomino, que retornou aos gramados depois de ter sido absolvido no início de novembro das acusações de doping, foi protagonista em todos os sentidos: marcou um gol contra em um escanteio da Inter (61) e um a favor (77), também de cabeça.

A vitória deixa os 'nerazzuri' com 30 pontos. Embora esteja distante do líder invicto Napoli, o time de Milão começará 2023 em boa situação para brigar por uma vaga na Champions, recebendo exatamente os napolitanos no dia 4 de janeiro.

"O Napoli está forte, mostrou que joga muito bem, não só na Serie A, mas também na Liga dos Campeões", admitiu Dzeko à plataforma DAZN.

"Mas o campeonato ainda é longo, não vamos pensar no Napoli. Agora vamos descansar e depois pensaremos no Napoli", concluiu o bósnio.

A Atalanta, por sua vez, sofreu sua quarta derrota nos últimos cinco jogos e cai agora para a sexta posição, depois de ter perseguido o Napoli de perto durante várias rodadas.

O ala holandês dos Denzel Dumfries, da Inter, saiu do jogo mancando a 20 minutos do apito final, com problemas no joelho direito, e virou preocupação para a seleção da Holanda oito dias antes da estreia da equipe na Copa do Mundo de 2022.

Também na briga por uma vaga na Champions, a Roma (7ª) de José Mourinho não passou de um empate em 1 a 1 em casa com o Torino (9º) e fica a três pontos da quarta posição.

Os visitantes saíram na frente aos dez minutos do segundo tempo com o meia polonês Karol Linetty, mas os 'giallorossi' empataram nos acréscimos com Nemanja Matic.

Em outro jogo deste domingo, o Monza (14º) bateu a Salernitana (12ª) por 3 a 0, com o primeiro gol marcado pelo brasileiro Carlos Augusto.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Empoli - Cremonese 2 - 0

- Sábado:

Napoli - Udinese 3 - 2

Sampdoria - Lecce 0 - 2

Bologna - Sassuolo 3 - 0

- Domingo:

Atalanta - Inter 2 - 3

Roma - Torino 1 - 1

Monza - Salernitana 3 - 0

Hellas Verona - Spezia 1 - 2

Milan - Fiorentina 2 - 1

(16h45) Juventus - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg

1. Napoli 41 15 13 2 0 37 12 25

2. Milan 33 15 10 3 2 29 15 14

3. Lazio 30 14 9 3 2 26 8 18

4. Inter 30 15 10 0 5 34 22 12

5. Juventus 28 14 8 4 2 21 7 14

6. Atalanta 27 15 8 3 4 22 15 7

7. Roma 27 15 8 3 4 18 14 4

8. Udinese 24 15 6 6 3 24 17 7

9. Torino 21 15 6 3 6 16 17 -1

10. Fiorentina 19 15 5 4 6 18 20 -2

11. Bologna 19 15 5 4 6 20 25 -5

12. Salernitana 17 15 4 5 6 19 24 -5

13. Empoli 17 15 4 5 6 12 19 -7

14. Monza 16 15 5 1 9 16 22 -6

15. Sassuolo 16 15 4 4 7 15 22 -7

16. Lecce 15 15 3 6 6 14 17 -3

17. Spezia 13 15 3 4 8 14 26 -12

18. Cremonese 7 15 0 7 8 11 26 -15

19. Sampdoria 6 15 1 3 11 6 27 -21

20. Hellas Verona 5 15 1 2 12 12 29 -17

